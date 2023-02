Choujin X Tome 3 – Éditions Glénat Manga

Mais, dans ce troisième opus, des Choujins qui n’ont pas choisi le même parcours de paix, recherche ardemment un de ses êtres particuliers et exceptionnels !

Un shonen surnaturel, où action et terreur rime avec amitié et drame.

Publié aux Éditions Glénat Manga depuis le 15 février 23. Tome 4 à venir en septembre.

Le décor :

Une matinée comme les autres​ ​…

Ely se retrouve dans un institut privé qui lui permet de pratiquer son pouvoir et de le maîtriser. Elle souhaite devenir un « Keeper », ces Choujin qui ont pour mission de maintenir la paix. À l’opposé de ceux qui se sont laissés passer par le pouvoir qu’ils ont acquis, et ne l’utilisent que pour faire le mal.

Sur le chemin de l’institut, la jeune fille est tellement motivée par son apprentissage, qu’elle en oublie le chemin de l’institut. Heureusement, ce jour-là, Azuma, l’ami de Tokio, en plein footing, tombe sur elle pour l’aider.

Pendant ce temps, bien au chaud au fond de son lit, Tokio n’a pas l’air très pressé de se lever !!! Il est en plein rêve (érotique avec Maïko?!) ! Mais, l’heure passe et le voici contraint de trouver une solution pour arriver à l’heure à son premier cours. Il tente une zoomorphose de ses jambes, qui ne se passe pas tout à fait comme il le souhaitait !!

Quoi qu’il en soit, tout ce petit monde se retrouve dans les couloirs de l’institut ! Et il semble que Tokio soit un tantinet dérouté par la motivation d’Ely à vouloir devenir une keeper. Mais aussi par son niveau d’apprentissage.

Tokio ne sait pas trop s’il a envie de suivre le même chemin. Et Azuma enfonce le clou de l’indécision, en ajoutant qu’il va se retrouver à la traîne à force de se poser trop de questions sur son devenir.

Pourtant, il va falloir se décider rapidement, car d’autres Choujins, assez inquiétant traînent dans le coin, à la recherche d’une cible bien précise…

Le point sur le manga :

Une ombre inquiétante et terrifiante plane sur ce troisième tome de ChoujinX aux Éditions Glénat Manga. Les protagonistes se retrouvent chacun à devoir faire des choix pour leur vie future. Ce qui semble compliqué lorsqu’on se retrouve depuis peu, affublé de pouvoirs dont on ne connaît même pas la puissance. Il existe une parabole entre le bien et le mal, tout au long de la lecture de ses premiers tomes, et encore plus dans celui-ci, avec les questionnements de ces jeunes élèves.

Sui Ishida mène son scénario avec beaucoup de changements de situation, toujours entre amusements et combats plutôt violents. Mais aussi, avec beaucoup de mystères concernant un second sous-sol de l’institut où se trame de drôles d’expériences. Plusieurs dangers sont présents autour de la jeune Ely, de Tokio et d’Azuma, même au sein de ce fameux institut.

A contrario du stress ambiant, une petite partie de la lecture, le ton reste léger quant à l’affectif et aux rapports entre les personnages. Le mangaka compose le tout grâce à des illustrations nerveuses et aériennes, et de gros plans superbes des visages des protagonistes !!!

La conclusion :

Un tome 3 très violent et haletant pour ce ChoujinX aux Éditions Glénat Manga. Le lecteur est emporté par cette vague de terreur. Le destin de chacun des protagonistes principaux est sur le point de changer brutalement, si je puis dire. Ainsi que leurs rapports affectifs, poussés à l’extrême à cause des événements. La dualité des personnages, jusqu’à présent assez indéfinie, se meut en quelque chose de vraiment grandiose et cruel.

On reste sur le pied de garde pour un quatrième tome qui va probablement s’avérer encore plus dramatique et énergique ! Sortez les mouchoirs !