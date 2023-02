Celle qu’il n’attendait pas – Ed. Delcourt

Celle qu’il n’attendait pas est un récit complet, de Makyo et Luca Casalanguida, paru en février 2023, aux éditions Delcourt. Un album curieux, étrange, plutôt bien construit, qui sait garder le mystère. Un aspect fantastique, mystique, qui est entretenu, mais révéler à la fin, et prend tout son sens.

A une autre époque, des barbares armés arrivent sur un petit village. Ils semblent déterminés et fous de rage. Ils foncent sur le village, dans la pénombre. Une petite fille les regarde arriver… Elle part alerter les villageois qui se voient pris au dépourvu. Ils se font tous massacrer et le village succombe sous les flammes. A la fin, certains sont sacrifiés… De nos jours, une jeune femme patiente, sur un banc, devant une grille. Elle mange des bonbons et observe la grille. Du temps s’écoule, avant qu’elle ne parte, pour rentrer dans son appartement. Un lieu qui semble modeste, très sommaire, où se trouvent une affiche, une table et deux chaises. Sur cette table un carnet semble adressé à Camille. Dans la soirée, la jeune femme sort, elle va au boulot. Elle travaille le soir, dans un bar. Elle embrasse une collègue, avant de prendre son poste.

Le récit est plutôt bien structuré, présentant une jeune femme, mystérieuse, qui semble attendre quelque chose. Elle travaille de nuit, dans un bar et se fait, parfois, emmerder par des mecs. Avec sa collègue, elle reste assez proche et semble être la seule, aussi proche d’elle. Mais tout va changer, lorsqu’un jour, le propriétaire de l’étrange maison, devant laquelle elle attend sur un banc, va lui demander un travail particulier. La bande dessinée est vraiment curieuse, étrange, proposant un récit initiatique inquiétant et fascinant à la fois. Le destin d’une jeune femme, qui semblait attendre cela depuis toujours, dans cette maison à vocation extraordinaire. Le scénario est intrigant, avec une ambiance spirituelle offrant une belle dimension à l’existence, le savoir, le partage, la transmission… Le dessin est moderne, sans fioritures, reste agréable et adapté.

Celle qu’il n’attendait pas est un récit initiatique, complet et particulier, paru aux éditions Delcourt. Un album surprenant, dérangeant, inquiétant, surprenant, qui présente le destin d’une jeune femme qui semble perdue, qui va se découvrir une vocation extraordinaire.

Lien Amazon