Les petits romans de la Mythologie – Orphée l’ensorceleur

La collection Les petits romans de la Mythologie, des éditions Flammarion, s’enrichit d’un nouveau titre, Orphée l’ensorceleur, paru en janvier 2023. Un roman jeunesse de Martine Laffon, qui vient présenter l’histoire d’un demi-dieu, qui protège et guide les hommes.

Sur le rivage, l’aube se lève et éclaire peu à peu la mer. Les Argonautes sont prêts à partir. Jason est le chef de l’expédition. Il encourage ses compagnons, car le moment qu’ils attendaient tous est arrivé ! Ils vont pouvoir embarquer pour la Colchide sur leur Argo. Ils l’ont construit ensemble et c’est ensemble qu’ils vont traverser les mers. Il espère que tout le monde connaîtra leurs exploits et aventures, pour conquérir la Toison d’or. Jason est impatient de voir leur navire glisser sur le sable et entrer enfin dans les vagues. Plus d’une cinquantaine de héros sont venus de tous les coins de la Grèce, pour s’activer et participer à cet incroyable voyage.

Le récit d’Orphée se présente en plusieurs chapitres, qui proposent deux épopées du demi-dieu. Il sera un compagnon incroyable pour Jason et les Argonautes. Il va réussir, avec sa lyre et son chant, à venir en aide, plus d’une fois, à ses compagnons, durant le long périple. Ensuite, c’est aux Enfers qu’il va descendre, pour retrouver sa bien-aimée, morte suite à une morsure de serpent. Là encore, une grande aventure pour ce héros particulier et attachant. La lecture est bien découpée et plaisante, adaptée aux jeunes lecteurs, à partir de 8 ans. L’aventure est riche, tant en péripéties, qu’en personnages mythiques, ce qui saura plaire aux enfants.

Orphée l’ensorceleur est un roman jeunesse, qui vient compléter la collection Les petits romans de la Mythologie, des éditions Flammarion. Un roman adapté, qui revient sur deux grandes aventures du demi-dieu, qui a pour seules armes sa lyre et sa voix.

Lien Amazon