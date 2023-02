Partagez





La sulfureuse, pétillante, extravagante Alyssa Edwards posera ses valises sur la scène des Folies Bergère le 26 mai 2023, pour clôturer sa longue tournée européenne. Une date exceptionnelle pour applaudir un show tout en couleurs, paillettes, strass, chorégraphies et choucroutes démesurées, intitulé Life, Love and Lashes Tour. Cet incontournable spectacle révèle les secrets les plus intimes d’Alyssa Edwards…

ALYSSA EDWARDS ON TOUR

aux Folies Bergère le 26 mai 2023

Alyssa Edwards (Justin Dwayne Lee Johnson), est une Drag Queen et chorégraphe américaine, ainsi que l’une des participantes à RuPaul’s Drag Race Saison 5, RuPaul’s Drag Race All-Stars 2, America’s Got Talent et à la docu-séries Netflix, Dancing Queen, série dont elle est l’élément principal.

En 2012, Alyssa Edwards fait partie des quatorze Drag Queens participant à la cinquième saison de RuPaul’s Drag Race, dans laquelle elle fait sensation grâce son authenticité, son franc parler et sa personnalité excentrique. Quatre ans plus tard, elle revient parmi les dix concurrentes de la saison 2 de RuPaul’s Drag Race : All Stars, où elle conquit le cœur du public, se plaçant finalement en quatrième place.

Après un passage à guichets fermés accompagné d’un succès critique au Vaudeville Theatre dans le West End, district historique de Londres, Alyssa Edwards entreprend en 2021 une tournée nord-américaine dans 31 états entre Los Angeles et New York. Intitulé Life, Love and Lashes Tour, cet incontournable spectacle révèle les secrets les plus intimes d’Alyssa Edwards et de Justin Dwayne Lee Johnson, d’où l’annonce “Becoming Alyssa” (devenir Alyssa).

Saluée comme la « suprême reine révoltée » par le Times, la personnalité d’Alyssa Edwards est devenue populaires dans de nombreux pays comme le démontre sa tournée devant ses fans à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie, le centre et le sud du continent américain. Johnson passe désormais son temps entre les dates à l’étranger et les cours de danse qu’il donne dans sa ville natale de Mesquite, située au Texas, dans la banlieue de Dallas, où il possède et dirige un studio, Beyond Belief Dance Company.

INFORMATIONS PRATIQUES ET BILLETTERIE

Date unique le 26 mai 2023 à 20h.

Les Folies Bergère – Les Folies Bergère – 32 rue Richer – 75009 Paris

par téléphone : 0892 68 16 50 (0,40€/min)

Durée : 2 heures

Tarifs : à partir de 29 euros