Construis ton château médiéval – Ed. Usborne

Le cahier souple Construis ton château médiéval est paru aux éditions Usborne, en février 2023. Un livre original, de la collection Maquettes, qui propose aux enfants, à partir de 9 ans, de transformer les pages en un fabuleux château médiéval du XIVème siècle.

Le cahier souple présente, dès la deuxième de couverture, les instructions pour pouvoir construire la maquette du château. Il faudra, pour cela, se munir d’une paire de ciseaux, d’un cutter, s’une règle, d’une planche et d’un tube de colle. Il est conseillé de lire l’ensemble des instructions, avant de débuter la construction. Les enfants peuvent aussi s’inspirer des photos de couverture, qui présente l’ensemble de la maquette, une fois montée. Un paragraphe vient présenter des instructions, avant de découvrir les différentes étapes, dans des encadrés. Ces étapes sont définies par des lettres, allant de A à M. C’est par la base, qui se compose de deux sections, que débute le montage du château médiéval.

Les explications sont assez simples et claires, pour pouvoir réaliser un superbe château médiéval. Il faudra, effectivement, bien lire les premières instructions, avant de découvrir les différentes étapes, pour construire les différents éléments du château. Des illustrations viennent compléter agréablement ces explications, permettant aux jeunes créateurs de mieux visualiser ce qu’ils doivent faire. La maquette à réaliser est pleine de détails et accompagnée de personnages. Les enfants pourront ainsi s’amuser et revivre des scènes de vie du temps des chevaliers. Il y a une quarantaine de personnages à retrouver ! Une fois terminée, la maquette mesure 22 cm de haut, 46 cm de large et 59 cm de long. L’ensemble est très beau, offrant une activité plaisante d’assemblage, pour réaliser une superbe maquette, pour pouvoir jouer avec par la suite.

Construis ton château médiéval est un cahier souple de la collection Maquettes, des éditions Usborne. Une activité manuelle, pour les enfants, à partir de 9 ans. Ils sont invités à monter un magnifique château médiéval du XIVème Siècle, fait de détails et accompagné de personnages.

