Les 6 commandements du sportif

Après la saison des entraînements à haut niveau, des challenges et des compétitions, vient le temps de laisser place à la phase de récupération. L’accro au sport saura, même lors de cette période de détente, continuer l’intensité de ses passions à travers les paris sportifs en ligne.

La préparation physique généralisée (tout au long de l’année)

La Préparation Physique Générale précède la Préparation Physique Spécifique, qui se tournera vers des gestes et répétitions propres aux objectifs vers lesquels ce sportif tend. La première permettra de mieux appréhender ses propres limites, afin d’en rechercher le dépassement, lors de l’effort spécifique.

Même lorsque la saison se prête à cette préparation spécifique, en vue d’atteindre des performances propres à une certaine discipline, le sportif assidu poursuivra sa préparation physique générale, afin de maintenir sa forme.

L’athlète sollicitera, grâce à un entraînement intensif et régulier, l’ensemble des zones musculaires et des articulations de son corps (travail sur la souplesse, notamment). Il s’agit alors de renforcer ses qualités naturelles indispensables à un effort optimal, de façon à gérer la fatigue qui suivra celui-ci et d’en diminuer progressivement l’impact.

C’est le meilleur moyen d’éviter les blessures, en mobilisant les muscles agonistes et antagonistes, ainsi que les réflexes.

Le rythme cardio-vasculaire et respiratoire est fortement sollicité, comme le tonus musculaire et la mobilité articulaire.

Pratiquer cet effort généralisé durant 2 mois, durant 3 séances hebdomadaires, permettra d’atteindre une préparation optimale.

Règles d’Or d’un entraînement dosé

La charge d’entraînement, pour être vraiment bénéfique, doit conduire à un dépassement de soi. Sans qu’on se fixe ce seuil à surmonter, le corps est indemne du signal exigeant qu’il s’améliore. On doit donc se fixer des défis en termes d’intensité ou de durée.

Le plan d’entraînement doit être individuel, car seul soi-même apprend à se connaître et sait ce qu’il veut atteindre.

La charge de travail est croissante, sans quoi le corps s’habitue et “mécanise” son effort. On devra ainsi accroître la durée de travail sur soi, en augmenter l’intensité, et on sera de plus en plus exigeant en matière de coordination des mouvements.

On organisera aussi son effort selon un ordre qui répond à ses besoins : la technique est plus importante que la rapidité, car quand on la détient, il est plus facile d’accélérer progressivement. De même, la force prime sur l’endurance, à laquelle on réservera ensuite des exercices particuliers d’acquisition.

Une technique mal maîtrisée ou réalisée trop rapidement peut engendrer des blessures.

Savoir varier l’effort est primordial pour éviter les routines où le corps n’engrange plus de réel apprentissage.

La régularité est le maître-mot, car sans la répétitivité de l’effort, l’entraînement isolé dans le temps n’apporte rien de très satisfaisant. Il faut, entre autres, 4 à 6 semaines pour que la musculature trouve son point d’équilibre et plus encore pour que les tendons et ligaments s’adaptent.

L’adaptation maximale s’opère pendant le temps de repos, et non durant la phase d’effort. Mais la pause ne doit pas non plus être excessive, sous peine de perdre le bénéfice des efforts consentis. Tout est toujours une question d’équilibre.

Kinésithérapie du sport

Le kinésithérapeute suit le sportif tout au long de sa carrière et intervient contre toutes les pathologies générées par la pratique.

Il sait vous aider à doser la charge de travail et à rectifier les défauts de votre propre pratique. C’est donc un préparateur à la phase d’entraînement. Il participe de la prévention, de la rééducation et de la réathlétisation au moment opportun (généralement avant la saison).

Diététique

Le sportif qui s’alimenterait mal encourt au moins 4 types spécifiques de risques :

celui de la baisse de la performance ;

il peut manquer d’énergie ;

mal manger conduit à une mauvaise récupération ;

il est plus exposé au risque de blessures et d’hypoglycémie.

Le sportif veillera particulièrement à miser sur les glucides. Il consommera des protéines maigres. Il limitera la consommation de graisses. Bien manger c’est aussi bien boire et de façon régulière pour permettre au corps de s’hydrater convenablement.

IL n’y a pas nécessairement de régime-type et le sportif, en ce domaine comme en tous les autres, devra apprendre à se connaître et à choisir les aliments qui lui conviennent.

Vacances décompression

Les principes de la sophrologie sont un cadre fécond pour parvenir à une relaxation optimale et une déconnexion de son mode de vie habituel. Cela concerne aussi le sportif, tendu vers des objectifs à réaliser toute l’année et qui sollicite énormément son système nerveux central !

On peut méditer essentiellement, apprendre à respirer, pour mieux se préparer à atteindre la sérénité intérieure indispensable à la récupération. On devra instaurer de nouvelles routines où on réapprendra à se détendre. En les transposant dans les activités de l’année courante, on récupèrera d’autant mieux, pour tirer le meilleur profit de ces temps de vacances, comme une parenthèse.