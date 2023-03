Peugeot d’occasion : quel budget pour votre prochaine voiture ?

Dans un marché extrêmement concurrentiel, Peugeot occupe une place de choix dans la majorité des segments de véhicules existants. Si vous êtes passionné de la marque au lion, sachez que vous n’êtes pas contraint de vous aventurer dans le neuf pour vous procurer le modèle que vous convoitez. Pratiquement tous les modèles Peugeot sont disponibles sur le marché de l’occasion, même les plus récents. Pourquoi préférer cette marque sochalienne ? Lequel de ses véhicules choisir ? Quel budget pour une Peugeot d’occasion ?

Voiture d’occasion : pourquoi opter pour la marque Peugeot ?

Dans le marché des voitures d’occasion, la marque au lion tire jusqu’à aujourd’hui son épingle du jeu et séduit bon nombre d’acquéreurs. Cela s’explique par le fait qu’elle constitue une marque emblématique qui justifie d’une longévité exceptionnelle. Sa gamme de véhicules est suffisamment étendue et étoffée pour satisfaire toutes les envies et tous les besoins. Les acheteurs, tant particuliers que professionnels, n’ont donc que l’embarras de choix.

Les automobiles Peugeot sont munies d’une motorisation aussi puissante que fiable et bénéficient bien entendu de l’engagement de la marque en compétition auto. Le confort est également au rendez-vous, d’autant que la plupart des véhicules de la marque sochalienne arborent des designs qui s’inscrivent dans l’air de temps, avec des lignes aussi élégantes qu’épurées. Dans tous les cas, l’occasion est le meilleur moyen d’acquérir une voiture Peugeot au meilleur prix possible et de faire par conséquent une bonne affaire. Il est conseillé de passer par un professionnel de l’automobile pour que l’achat d’une voiture d’occasion se fasse en toute sérénité et en toute sécurité. Vous avez le choix entre vous orienter vers un concessionnaire, un garage, un mandataire, un centre auto…

Quel modèle de Peugeot choisir ?

Peugeot est présent sur quasiment tous les segments automobiles et c’est l’une des raisons qui expliquent son succès actuel. Si vous aimez les citadines par exemple, la 206, la 208 et la 108 ne manqueront pas de faire votre bonheur. Si vous préférez les berlines compactes, la 308 est tout adaptée. Dans le cas où votre préférence est plutôt orientée vers les routières familiales, vous avez la 508. Côté SUV et crossover, Peugeot propose une multitude de modèles, dont le crossover urbain 2008, le SUV compact 3008, le SUV familial 5008…

Par ailleurs, si vous êtes un amateur des voitures sportives, vous trouverez dans le marché de la première ou de la seconde main plusieurs Peugeot répondant à vos critères. On note par exemple la RCZ, la 208 GT Line, la 508 RSE, la 308 GT Line… Les professionnels ne sont pas en reste. Dans son catalogue, la marque au Lion dispose de nombreux modèles qui répondent à leurs besoins : Expert, Partner, Traveller, Rifter, Boxer…

Le coût d’une telle voiture achetée d’occasion

Même si les prix des automobiles de première ou de seconde main évoluent sensiblement à la hausse, ils restent plus bas que ceux des modèles équivalents sortis d’usine. Notez toutefois que bon nombre de facteurs font varier le tarif initial d’une Peugeot d’occasion. On cite tout d’abord la dépréciation mathématique. Il a été constaté qu’une automobile généraliste perd 20-30 % de sa valeur d’origine après une année de circulation, 15-20 % après deux ans, 12-15 % après trois ans et 6-12 % lors des années suivantes.

La notoriété, la performance et la fiabilité du modèle, le kilométrage au compteur et le niveau d’équipements entrent aussi en ligne de compte. Nous pouvons y ajouter l’entretien ainsi que la qualité des réparations réalisées. Par exemple, une 208 parfaitement entretenue vaudra le double d’un modèle en manque d’entretien.