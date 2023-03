Habille… Les chevaliers – Autocollants Usborne

La collection Habille…, des éditions Usborne, se complète avec un nouveau cahier souple, Les chevaliers, paru en février 2023. Une réédition remplie du quotidien des chevaliers, pour découvrir leur vie, les festivités, les combats, en temps de guerre, les tournois…

L’ouvrage souple débute avec une double page présentant trois fiers chevaliers, normands et saxons. Il est expliqué qu’en 1066 des chevaliers venus de Normandie, viennent d’envahir l’Angleterre, où ils affrontent des chevaliers saxons. Ils portent des casques pointus et des cottes de mailles épaisses, appelées hauberts. Les chevaliers se battent une lourde épée. Ils se protègent avec un bouclier en bois peint. Une grande scène présente trois hommes à habiller, avec l’aide d’autocollants à retrouver à la fin de l’ouvrage. Sur les planches de stickers, des indications permettent de coller les éléments dans le bon ordre, afin d’avoir un meilleur rendu. Des légendes proposent de découvrir ces différents habits et accessoires, que les chevaliers portaient.

A chaque double page ou page simple, une nouvelle scène est présentée, tout comme un nouveau thème autour des chevaliers. Après la présentation des guerriers normands et saxons, grands ennemis, les croisades, les guerriers musulmans, la bataille en France, le château assiégé, et bien d’autres choses encore, sont autant de thèmes à découvrir. En effet, le livre souple propose une activité ludique, mais il se veut aussi instructif, offrant des informations aux enfants. Ces derniers vont pouvoir découvrir un univers qui les fascine, tout en s’immergeant, pour compléter les scènes. Dans une première partie, les bambins vont retrouver les scènes, et à la fin de l’ouvrage les planches d’autocollants. Il y a plus de 200 autocollants à positionner, en suivant les indications, pour habiller correctement tous les personnages. Des instructions simples et pratiques, que les enfants pourront suivre facilement.

Les chevaliers est un grand cahier souple, de la collection Habille…, des éditions Usborne. Un ouvrage ludique, mais aussi intéressant, qui propose une activité simple, qui plaît toujours autant aux enfants, tout en leur donnant des informations sur un univers particulièrement fascinant.

Lien Amazon