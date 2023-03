Respire : Une marque de cosmétiques bio et naturels

Respire fait partie des marques que j’ai vues grandir tellement vite que cela a fini par attiser ma curiosité. J’avais envie de vous donner mon avis autour de deux soins essentiels dans ma routine beauté, à savoir le gel douche et le gommage pour le corps. Si comme moi, vous êtes curieux d’en savoir un peu plus sur cette marque qui ne cesse de s’imposer, vous êtes au bon endroit !

Respire, c’est l’histoire de…

Justine Hutteau, une créatrice passionnée qui s’est lancée dans la confection de cosmétiques bio, naturels et éco-friendly, alors que la tendance au clean commençait à peine. Un peu comme une prise de conscience, son idée est a été de proposer des soins naturels, aux compositions irréprochables, en limitant au maximum les emballages. Et c’est avec un déodorant solide et naturel que la marque s’est fait connaître. Elle a d’ailleurs fait partie des premières à en proposer un à la composition entièrement clean. LE best-seller de Respire ! Force est de constater que les consommateurs ont continué de croire en la marque, puisque les produits dans le catalogue sont de plus en plus nombreux : plusieurs déodorants forcément, nettoyant visage solide, crème hydratante, huile sèche, crème pour les mains, shampoing et après-shampoing solides, baume pour le corps, dentifrice, eau micellaire, et même des produits solaires !

Respire repose sur 5 gros piliers, à savoir :

Des formules saines avec des produits composés de 100 % d’ingrédients d’origine naturelle

L’efficacité forcément, au point de réétudier le produit encore et encore s’ils ne sont pas eux-mêmes persuadés de son efficacité.

La sensorialité bien sûr, le but étant que l’utilisateur prenne du plaisir à utiliser le soin : texture, parfum, hydratation, etc.

Des produits co-créés avec La Ruche.

La protection de l’environnement en veillant à minimiser les emballages, à proposer au maximum de produits solides, et bien sûr Made In France.

La marque mise aussi son concept sur le « facile à utiliser » et je trouve ça bien. Après tout, qu’est-ce qu’on attend d’un nettoyant corps ou visage ? Qu’il lave bien en respectant notre peau, qu’il soit naturel, sans chichis. D’où l’univers épuré de la marque que j’aime beaucoup par d’ailleurs.

Mon avis : Gel douche Pomme Sauvage Certifé bio

Le gel douche est plutôt sympa. Sa texture est fluide, non collante. Il mousse beaucoup, on aime ou on n’aime pas, personnellement je trouve la sensation agréable, comme si j’étais enveloppée dans une bulle de douceur. Il a ce gros avantage de convenir aux peaux les plus fragiles, notamment celle des enfants. Pas surprenant lorsqu’on découvre sa composition, sans surprise il est entièrement clean : naturel, végan, bio et fabriqué en France. Il se compose d’aloe vera et de probiotiques naturels. Idéal donc pour les peaux fragiles et exigeantes.

Son point faible ? Bizarrement, je dirais son odeur « Pomme Sauvage » que l’on distingue trop peu à mon goût. Bon, en même temps, on ne peut pas s’attendre à autre chose étant donné que la compo’ est soignée, donc pas de parfum, juste du naturel.

Mon avis : Soin Exfoliant Corps Solide

Sans surprise, 5/5 pour ce savon exfoliant. Déjà, parce que j’aime bien l’idée du savon gommant, contrairement aux savons classiques que je n’ai jamais réussis à intégrer à ma routine beauté. Est-ce qu’il est efficace ? Franchement oui, il gratte bien la peau, c’est agréable. D’ailleurs, l’équipe explique qu’ils ont essayé pas moins de 40 types de grains pour en arriver à celui-ci, de la poudre de noix et son d’avoine. J’adore ! Et j’apprécie qu’il lave en même avec cette mousse généreuse, sans savon d’ailleurs, idéal donc pour les peaux sèches et très sèches comme la mienne. L’odeur quant à elle est délicieuse, addictive même, et elle reste longuement sous la douche. Je précise également qu’il est composé à 95 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Son point faible : franchement aucun ! Je l’adore !

Si Respire fait partie des marques qui vous intriguent depuis longtemps, je vous conseille vivement d’aller jeter un coup d’oeil à ce qu’elle propose sur leur site officiel. Et pourquoi ne pas choisir 1 ou 2 produits indispensables à votre routine beauté pour vous faire un vrai avis sur la marque.

N’hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits préférés chez Respire.