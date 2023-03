Les meilleurs soins pour bébés et enfants – Notre sélection

Nos enfants ont la peau fragile on le sait, et c’est justement pour cette raison qu’il faut faire attention aux produits que l’on utilise. Nous avions envie de vous présenter une sélection de soins que nous avons testés et validés dans diverses marques afin que vous puissiez vous en inspirer pour vos futurs achats.

On est parfois perdu lorsqu’il s’agit d’utiliser des soins pour la peau délicate de nos bébés : gels douche, shampoings, après-shampoings, crèmes pour le corps, etc. Et ce n’est pas toujours facile de faire confiance à une marque que l’on ne connaît pas, et c’est bien dommage. En effet, parmi les marques que nous allons vous présenter, certaines sont moins connues et pourtant idéales pour prendre soin de la peau de nos petits et grands babys. Aussi, n’hésitez pas à vous inspirer de la liste ci-dessous, vous trouverez forcément votre bonheur !

Les soins pour laver et hydrater la peau sensible de nos enfants

Les produits pour l’hygiène de bébé regorgent dans les rayons, mais nous avons réussi à faire le tri et voici les marques que nous vous conseillons.

Apivita – Mini Bees

Apivita fait partie des marques que l’on a déjà présentées à la rédaction, mais plus du côté des soins dédiés aux adultes (n’hésitez pas à aller découvrir nos articles). Ici, nous avions envie de faire une parenthèse sur la gamme destinée aux enfants à partir de 2 ans – la Mini Bees – et notamment le Shampoing Doux pour Enfants qui est une pure merveille.

La douceur de ce shampoing s’explique d’abord par ses ingrédients, à savoir le miel et la myrtille. Soit, un mélange hydratant combiné à une délicieuse odeur fruitée. Il faut aussi reconnaître que sa composition y est pour beaucoup, puisqu’il est composé d’ingrédients biodégradables, sans sulfates. Cela rend son utilisation encore plus agréable. Le shampoing agit telle une caresse sur le cheveu, mousse très peu et se rince facilement. Il est vrai que le cheveu semble bien plus hydraté au moment du séchage et plus brillant également. Sûrement grâce à l’huile d’olive et le miel de thym qui ont toute leur place ici, puisqu’ils hydratent en profondeur les cheveux et le cuir chevelu.

Et si vous avez envie de découvrir les autres produits faisant partie de la gamme des Mini Bees, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel. Vous y trouverez notamment l’Après-shampoing Doux et le Gel lavant Doux cheveux & corps qui nous font de l’œil.

Les prix : entre 13 à 15 €

Quelques mots sur Apivita : la marque met un point d’honneur à miser sur des soins naturels nés des abeilles au cœur de ses produits, grâce à deux fondateurs pharmaciens spécialisés dans la protection de l’environnement.

Alvadiem – Peaux sèches et sensibles – Dès 3 ans

Alvadiem est une marque que nous ne connaissions pas à la rédaction, elle existe pourtant depuis 1960. Elle propose des soins testés et approuvés aux Victoires de la beauté 2021-2022. Et ceux que nous avons testés en font partie. Cerise sur le gâteau : ils peuvent convenir à toute la famille à partir de l’âge de 3 ans, que la peau soit sèche, sensible ou déshydratée.

Gel douche nutri-confort surgras

Le gel douche nutri-confort agit comme une caresse. Nous craignions que la texture gel assèche la peau alors que pas du tout, les promesses sont bien respectées. Et c’est franchement une pépite pour les peaux de croco ou simplement les peaux qui ont besoin d’hydratation. Il mousse raisonnablement, son odeur est juste incroyable, et on sait à quel point cela compte pour les enfants à partir de l’âge de 3 ans. Quant à sa composition, elle est clairement irréprochable, composée de 98 % d’ingrédients d’origine naturelle, sans savon, testé sous contrôle dermatologique.

Lait corps nutri-confort

Ce produit est tout aussi réconfortant que le précédent. On retrouve bien la délicieuse odeur miellée. Il a donc été pensé pour hydrater la peau en profondeur et sa composition le confirme. Il se compose d’huile de carthame et la gelée royale bio qui répare. En cas de peau très sèche, nous conseillons d’en mettre deux fois par jour, matin et soir, idéalement après la douche. Il est important de préciser qu’il ne colle pas ! Enfin, le lait est idéal en hiver, notamment lorsque la peau a tendance à peler, il est très efficace.

Les prix : entre 7 et 13 €

Quelques mots sur Alvadiem : la marque s’appuie sur son expertise de la peau et ses origines apicoles pour réaliser des soins efficaces, doux et naturels forcément. Nous sommes sur un savoir-faire français, des compositions cleans à base de miel, gelée royale, propolis et cire d’abeille.

BeauTerra – Mon premier dès la naissance

BeauTerra est une marque que l’on affectionne particulièrement à la rédaction, et ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de « Mon premier BeauTerra » qui a cette particularité d’être utilisé pour les bébés dès leur naissance.

Gel lavant certifié bio corps & cheveux

Ce produit est une pépite. Enfin un gel lavant que l’on peut utiliser les yeux fermés sur nos nourrissons, et qui sent bon en plus ! Il est prévu pour le corps et les cheveux. Il est certifié bio, testé sous contrôle dermatologique, à l’extrait d’aloe vera bio avec 97 % d’ingrédients d’origine naturelle. La texture est agréable, douce et non grasse. Une noisette suffit pour faire tout le corps de baby. Nous conseillons de ne pas trop en mettre, car il a tendance à bien mousser. Le packaging de 750 ml est économique et superbe qui plus est. Tout a été pensé dans le moindre détail.

Les prix : entre 8 et 10 €

Quelques mots sur BeauTerra : la marque mise sur les huiles végétales pour créer des produits respectueux des peaux sensibles depuis 2016. Accompagnée par des dermatologues, elle fait en sorte de proposer des soins doux et sensoriels.

Nous espérons que cette sélection vous aura permis de découvrir de nouvelles marques de soins pour les tout-petits. Force est de constater que les compositions sont propres, idéales donc pour leur peau sensible et exigeante, sans pour autant oublier le côté sensoriel largement pris en compte pour chacune des marques présentées.

Et vous, quelles sont les marques de soins pour enfants qui vous suivent au quotidien ? Dites-nous tout cela en commentaire !