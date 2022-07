Gels douche : Nos petits favoris pour cet été !

Que la team adepte de gels douche se réjouisse, j’ai fait tout un tas de découvertes récemment. Vous y trouverez quelques coups de cœur, des surprises également, dans le choix des textures ou encore des senteurs. Alors si vous avez envie d’un peu de nouveauté sous la douche, vous êtes au bon endroit !

Tous les produits cités ci-dessous sont disponibles sur le site de DocMorris (Doctipharma)

Les gels douche Doliderm Paris

Très franchement, je n’aurais pas parié sur les gels douche Doliderm Paris, et pourtant… Ils font partie de mes favoris pour bien des raisons : les textures douces forcément, idéales pour les peaux de crocro, les compositions bien plus propres que ce que j’aurais espéré, ou encore, les odeurs réalistes, douces la plupart du temps. Et des parfums, il y en a chez Doliderm, puisque la marque propose des gels douche crémeux 2 en 1 numérotés de 01 à 08. Une gamme assez large pour satisfaire toute la famille, c’est plutôt chouette. Mon préféré ? Le numéro 07, à la crème de coton : une merveille !

Les gels douche Cavaillès

Le voilà mon coup de cœur de la sélection : le gel douche signé Cavaillès et non Roger Cavaillès, pour la bonne et simple raison que la marque se renouvelle, et ça, on aime ! À cette occasion, elle propose une sélection de plusieurs gels douche qui mise sur le bien-être et la sensorialité, disponibles en 1 litre ou 400 ml. L’idée du gros format est top car elle va satisfaire toute la famille pendant plusieurs mois.

Au programme donc, 6 nouveaux gels bain douche et 3 gels bain douche bio répondant aux goûts de chacun. J’ai eu l’occasion de goûter à la senteur « Lait de figue » et comment vous dire que c’est une MERVEILLE ! Sa texture lait glisse sur la peau telle une caresse, les peaux sèches et sensibles vont adorer. L’odeur est juste délicieuse, très réaliste, pas chimique contrairement à ce que j’ai pu voir en GMS. Là, on est sur quelque chose d’authentique, très réussi.

Côté compo, Cavaillès propose des gels douche avec minimum 83 % d’ingrédients d’origine naturelle, sans savon. Les formules renferment du surgras végétal pro-régénérant et des protéines de lait qui vont respecter les peaux les plus sensibles. La marque a également pensé à la planète puisque ses emballages sont 100 % recyclés et recyclables. En bref, une gamme de gels douche divine, aux compos idéales pour les peaux exigeantes, sans oublier l’importance de prendre soin de la planète. Je valide !

Les autres senteurs proposées par Cavaillès : Aloe Vera, amande verte, fleur de coton (celui-ci me fait clairement de l’œil), lait et miel, macadamia, l’hydratant et l’original également.

Les gels douche Energie Fruit

La marque Energie Fruit est pétillante, il y a un vrai effort côté packaging qui donne clairement envie d’utiliser chaque produit. Elle propose donc des gels douche BIO pour une « beauté positive ». Et parmi ceux que j’ai adorés, il y a « Ma douche avoine » qui est d’une douceur incroyable ! L’odeur est complètement dingue. Je compte bien l’utiliser après une journée au bord de la plage, elle a ce côté propre et sensoriel à la fois. Il se compose donc d’avoine et d’extraits d’amande douce bio, contient 98 % d’ingrédients naturels, rien que cela. Il est vegan aussi, son PH est neutre, parfait donc pour les peaux sensibles à exigeantes. Bien sûr, il existe d’autres parfums : fruits de la passion & aloe Vera bio, Fleur de Tiaré & Aloe Vera bio ou encore Fleur de verveine & Aloe Vera bio. Des senteurs que je suis pressée de découvrir également.

Les gels douche surgras BeauTerra

BeauTerra est une marque que je ne connaissais pas. J’étais donc hyper pressée de tester quelques-uns de ces gels douche, merci à la team qui m’a envoyé 2 senteurs : Fleur de Jasmin et le surgras Hypoallergénique. Je n’ai absolument rien à redire, ils font parfaitement bien leur job, ils sentent bon, moussent raisonnablement, et protègent bien la peau. J’ai aimé le côté Made in France forcément, et les différentes casquettes que peut avoir la marque. Notamment la nouvelle gamme bébé certifiée bio, jusqu’à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle. Et je peux vous dire qu’elle fait sensation à la maison !

Les packagings orange pétillants sont superbes, on sent tout le travail effectué pour proposer une gamme aussi belle dedans que dehors, car il y a aussi un vrai investissement côté composition. Les formules sont douces afin de protéger la peau sensible des enfants dès leur plus jeune âge. La gamme quant à elle est complète, elle se compose de deux gels lavant (parfumé ou non) ainsi qu’un nettoyant pour le visage ou le siège de bébé, non-irritant. Bien sûr, la gamme est écoresponsable, fabriquée en France dans des flacons en plastiques, recyclés et recyclables, on adore ! Et puis, 750 ml cela va permettre de faire profiter toute la famille !

Les gels douche BIODERMA, Gamme Atoderm

On le sait, les produits BIODERMA sont pensés pour prendre soin de notre peau. J’ai eu l’occasion de tester le gel douche Atoderm qui s’engage à nettoyer, adoucir et protéger les peaux sensibles, normales à sèches. Je l’ai utilisé plusieurs fois, notamment lorsque j’avais quelques plaques de psoriasis sur le corps. Il est doux, hydratant aussi, je le trouve idéal en cas de problème cutané. Une douce odeur de propre se dégage, plutôt agréable. À chaque fois que je l’utilise, je me sens propre et rafraîchie, j’aime sa texture gel aussi. Pour info, la gamme Atoderm est assez large, elle se compose d’autres produits, à savoir un démaquillant, un baume nourrissant, une huile ainsi qu’une crème de douche, une crème parfumée pour le corps, un stick lèvres, etc.

Si vous avez des coups de cœur dans la catégorie des gels douche, n’hésitez surtout pas à les noter en commentaire sous l’article !