Nouveautés dBb : Collection Little Boy & Princess, made in France…

Nous revoilà pour un rdv « Nouveautés dBb » autour de produits innovants, aux looks modernes, que parents et enfants vont apprécier d’utiliser au quotidien. Mais alors, que nous a réservé notre marque d’objets de puériculture préférée ? On vous dit tout !

La collection Little Boy & Princess dBb

dBb surprend ses fidèles utilisateurs, tous ces bébés, petites filles et garçons qui utilisent leur produit au quotidien. La marque avait envie de leur faire un clin d’œil autour d’une nouvelle collection de biberons, brosses à cheveux, sucettes et attaches sucettes. Et c’est plutôt réussi ! On retrouve la bouille iconique de petits oursons sur les produits, du rose pour les filles et du bleu pour les garçons. Et même si nous trouvons cette répartition des sexes un peu désuète, n’hésitez pas à rendre les choses encore plus fun en inversant ! L’idée étant que chacun s’y retrouve et s’amuse avec les oursons mignons et les petites inscriptions qui l’accompagnent.

Les produits proposés par dBb sont made in France, en plastique recyclable également. Ils sont légers, de façon à ce que l’enfant puisse les manipuler seul et favoriser ainsi son autonomie. Ils sont solides, pas de risque de casse, idéal pour les apprentis du biberon. Les brosses et peignes odorants dBb font partie de ces produits à glisser dans un trousseau de naissance pour prendre soin des cheveux fragiles de bébé. Les poils des brosses sont en soie naturelle, quant à l’odeur, elle est délicieuse, proche de la fleur d’oranger. Enfin, dBb a trouvé sympa de proposer des tétines et attaches assorties. Une sucette physiologique sur laquelle est inscrite « Little Boy » ou « Princess ».

Le made in France en force chez dBb

Vous l’aurez compris, le petit ourson est la vedette phare des différentes gammes proposées par dBb. D’ailleurs, la marque n’a de cesse de renouveler les produits qu’elle propose, d’innover aussi. C’est pourquoi elle a décidé de proposer des biberons en verre. Chouette idée, notamment pour tous ces parents qui ne veulent pas entendre parler de plastique. Ces biberons ont un look adorable, avec ce petit ourson dBb au centre, entouré d’un nuage, d’un soleil ou encore de quelques cœurs. Il y a 3 couleurs de bouchons, assez tendances d’ailleurs, taupe, corail et bleu ciel. Ils sont robustes et résistent aux chocs et aux températures de -40° à 120°. Ils ont été pensés pour que bébé puisse les transporter partout sans risque de les casser.

Une nouvelle mascotte chez dBb dans les nouveautés dBb



Et si on faisait la rencontre d’un nouveau personnage chez dBb, L.O le lion par exemple. Il vient rejoindre la boutique, avec des biberons spécialement pensés pour limiter le risque de coliques chez les nourrissons. Il possède 2 valves régulatrices d’air et une tétine en forme de mamelon, de façon à les rassurer. Cela peut faciliter la période de transition allaitement/biberon, pour que les enfants ne rejettent pas trop le biberon. Gros plus, les deux poignets sur les côtés qui va leur permettre de boire seuls. Bien sûr, la matière est robuste, aucun risque de le casser. Quant au nettoyage, un jeu d’enfant, puisqu’il possède une poignée amovible. Bien pensé !

Peut-être que les produits dBb font déjà partie de votre quotidien ? Dans ce cas, n’hésitez pas à conseiller les parents et futurs parents avec un commentaire sous notre article.