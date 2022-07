Été 2022 : portez un pull léger en soirée

En mailles, en coton ou en laine, le pull est un vêtement indispensable dans un dressing. Il est pratique en hiver comme en été. Mais s’il se porte sans effort en période hivernale, ce n’est toujours pas le cas à d’autres périodes. Pour l’été 2022, vous pouvez porter un pull léger en soirée lorsque l’air se rafraîchit. Cependant, il faut nécessairement avoir le bon pull. Vous devez bien choisir la matière, les couleurs et la forme. Votre pull ne doit pas être trop épais ni trop fin. Il doit être à la fois stylé et indémodable. Nous vous donnons quelques astuces pour vous aider à bien le choisir, mais aussi à le porter sans vous tromper.

Le pull pour femme en lin est idéal pour l’été

Le pull pour femme en lin est le vêtement idéal pour supporter la chaleur estivale. Le lin est en effet l’allié par excellence des journées caniculaires. Depuis quelques années, cette matière apparaît en tête de liste des tendances mode été et de nombreuses marques l’utilisent dans leurs nouvelles collections ensoleillées. Elle suscite autant d’engouement pour de nombreuses raisons. Le lin est une fibre naturelle et végétale. C’est surtout une matière thermorégulatrice ce qui veut dire qu’elle permet de rester au chaud en hiver et vous garde au frais en plein été.

Les caractéristiques respirante et isolante font également du lin une matière à plébisciter dans votre dressing pendant la saison chaude : un pull femme ou autres vêtements conçus avec cette matière ne se déforme pas avec le temps même si vous le lavez et le repassez de nombreuses fois. En plus d’être léger, le lin dispose également d’une forte capacité d’absorption de l’humidité. Il peut absorber jusqu’à 20 % de sueur sans laisser de traces. C’est également une matière antiallergique qui est idéale pour les personnes sujettes à des problèmes dermatologiques ou ayant une peau délicate.

Malgré ses nombreux avantages, le lin a un petit inconvénient : il a tendance à vite se froisser. Pour éviter que votre pull en lin pour femme ne se froisse, nous vous conseillons de faire un mélange coton et lin. Pour mettre en valeur cette matière star de l’été, accompagnez-la de matières fortes comme l’organza, le denim ou encore le cuir.

Un gilet pull sera parfait pour vous accompagner le soir

Facile à porter et à associer, le gilet pull est le chouchou des garde-robes. Il est plus stylé et aussi douillet que le pull femme. Longtemps négligé, ce vêtement est désormais une star des tenues de femmes. Vous pouvez l’enfiler et le retirer facilement en fonction des variations de température et au fil de la journée. Un gilet pull sera donc parfait pour vous accompagner le soir comme en journée. Déboutonné, boutonné, coloré, noir, long, court, il existe une grande diversité de modèles et de manière de le porter. Même s’il demande beaucoup d’imagination et d’effort au moment de composer votre tenue, il mérite toute sa place dans votre look d’été.

Bien accessoirisé, il peut en effet se porter comme une veste ou un pull tendance. Pour accompagner un pantalon ou short taille haute, optez pour un gilet court et près du corps. Ce type de modèle pourra équilibrer aisément la silhouette entre le haut et le bas. Choisissez-le en coton noir et boutonné jusqu’au col de préférence si vous voulez jouer la valeur sûre. Pour plus de fantaisie, nous vous conseillons de miser sur un gilet en laine flashy modèle cropped. Vous pouvez le porter grand ouvert sur un tee-shirt blanc pour illuminer votre look.

Si vous n’aimez pas les volumes cropped, vous pouvez opter pour un gilet long que vous allez cintrer avec une grosse ceinture ou nouer ses pans autour de votre nombril. Pour accompagner une petite robe noire, choisissez un gilet rose ou vert émeraude. Optez pour un modèle tricoté avec des torsades ou des rayures pour plus de fantaisie. Si vous portez des longues robes à l’esprit bohème, les gilets longs en laine fluffy seront parfaits pour vous procurer de la douceur les soirs d’été.

Choisissez la bonne couleur pour votre pull

Les couleurs pastel sont non seulement tendance, mais aussi synonymes de fraîcheur et de douceur. C’est donc le must have pour un look estival parfait. Pour choisir le pull idéal pour l’été 2022, optez pour des couleurs comme le parme, le vert d’eau, le rose bonbon, le bleu pâle ou encore le jaune poussin. Ces couleurs gaies vous donneront de la bonne humeur pendant cette saison chaude. L’été est également la saison de bronzage. Les nuances pastel sont donc parfaites pour faire ressortir la beauté de votre belle peau bronzée.

Un pull pastel est également facile à porter et convient même aux tenues les plus simples. Vous pouvez donc bien le porter même si vous n’êtes pas experte en mode. Vous pouvez également miser sur les coloris acidulés tels que le l’orangé, le rose, le bleu roi ou le jaune pour apporter une pointe de couleurs à vos tenues sombres. Quelle que soit la couleur de votre pull femme, vous devez l’associer avec des pièces neutres pour trouver un bon équilibre.

La forme du pull compte pour votre tenue

Après avoir choisi votre pull léger pour l’été 2022, vous devez savoir comment et avec quoi le porter pour obtenir un look tendance et élégant. La forme du pull est très importante pour déterminer la tenue avec laquelle il est adapté. Le pull à col roulé ou montant peut se porter avec une paire de mocassins et un pantalon taille haute. Optez pour un bas vintage tel que la jupe trapèze pour réaliser un look rétro. Pour créer un look sobre et sophistiqué pour le bureau, misez sur une jupe unie et mi – longue.

Le pull surdimensionné ou ample est parfait pour les femmes qui ont une silhouette pulpeuse. Si vous avez une silhouette fine, optez pour un modèle près du corps à coupe droite. Si vous tenez à porter un pull ample, vous pouvez l’associer à un bas slim (pantalon, ou jupe) pour jouer sur les volumes. Pour apporter une touche romantique et vintage à votre look, optez pour un pull à manche ballon. Vous pouvez l’accompagner d’un foulard et d’une jupe pour un look bohème.

Les pulls courts aux larges bord-côtes sont parfaits pour ajouter une note de sportwear à votre style. Ajoutez des sneakers, un short ou un legging pour obtenir un look parfait. Vous pouvez également le porter avec une jupe évasée taille haute pour être stylée pendant la saison chaude. Les amoureuses de robe peuvent associer une belle robe pull avec des cuissardes ou des bottes.