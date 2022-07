Marion sur 13eme Rue : rencontre avec Louise Monot

13eme Rue vient de diffuser les six épisodes de sa nouvelle création originale signée Jacques Kluger, « Marion ». Adaptée des romans de Danielle Thiéry, qui a été la toute première femme commissaire divisionnaire de France à quarante-quatre ans, cette mini-série est portée par la comédienne Louise Monot que l’on a vue au cinéma notamment dans OSS 117 : Rio ne répond plus ou dernièrement à la télévision dans la très belle série « Une belle histoire ». Nous l’avons rencontrée lors de la dernière édition du festival CANNESERIES. Elle nous a parlé de son personnage, Edwige Marion, une commissaire de police éprise de justice et une femme moderne.

France Net Infos : Aviez-vous lu les romans de Danielle Thiéry avant de commencer le tournage ?

Louise Monot : Je ne les avais pas lu mais si j’avais la moindre question, je pouvais directement demander à Danielle Thiéry. Elle est venue parfois sur le tournage et elle était très disponible. J’ai très envie de les lire maintenant et, en même temps, dans un roman il y a tellement de détails que j’ai peur d’être frustrée ! Un scénario est tellement moins riche qu’un roman puisqu’un épisode dure 45 minutes.

France Net Infos : Etes-vous une lectrice de romans policiers ?

Louise Monot : Non, pas spécialement mais j’avoue que quand on m’a envoyé les six épisodes à lire, je me suis sentie un peu fan ! J’étais complètement accrochée aux intrigues et je n’arrivais plus à m’arrêter. J’aimais autant le personnage de Marion que le côté enquête.

France Net Infos : Qu’est-ce qui vous a attirée dans le personnage de Marion ?

Louise Monot : C’est une femme très moderne. Ce que j’ai apprécié, c’est qu’elle n’est pas une caricature de flic. Elle est aussi une mère de famille. Elle essaye de bien faire et d’être à la fois une bonne mère et une bonne flic. Elle est très professionnelle, humaine avec son équipe : elle n’hésite pas aller sur le terrain. Elle a résonné en moi quand j’ai lu le scénario. Pourtant, je ne suis pas spécialement fan de cet univers ! Si j’avais senti que je devais être une caricature ou que j’avais à mettre en avant une masculinité que je n’ai pas forcément naturellement, je me serais posé des questions. J’aurais été ridicule de jouer au graçon manqué, en plus avec mes bras tout maigres ! J’ai trouvé qu’avec Marion je pouvais exploiter mon autorité naturelle. Elle est mère de famille mais elle est aussi sexuée avec une vie amoureuse. Ce qui m’a plu aussi sur le tournage, c’est de passer d’une scène de cascade à une scène d’amour puis à une scène d’interrogatoire. C’était riche à jouer. On a tourné les six épisodes en seulement quarante jours !

France Net Infos : Que ce soit au cinéma ou à la télévision, on voit de plus en plus de femmes avec de grandes responsabilités professionnelles, être en même temps mère et avoir une vie amoureuse…

Louise Monot : Oui, c’est la réalité et c’est chouette à jouer. Marion une femme d’aujourd’hui à laquelle on peut s’identifier. Je trouve Marion touchante parce qu’elle essaye de tout faire bien partout. Mais c’est difficile car dans son métier il n’y a pas d’horaires, on finit tard ou tôt. Elle est mère d’une ado, et leurs rapports ne sont pas toujours faciles. Marion est sur tous les fronts ; elle ne dort pas beaucoup. C’était vraiment un personnage intéressant à défendre, d’autant plus que je suis moi aussi maman ; le week-end, je rentrais chez moi mais je ne me reposais pas vraiment avec mes filles !

France Net Infos : Vous avez déjà incarné des policières…

Louise Monot : Il y a une dizaine d’années, j’avais joué dans « Meurtre à Saint-Malo » mais souvent, dans des rôles, j’ai eu des armes en main car j’ai incarné des héroïnes qui n’étaient pas policières mais qui ont eu à mener une enquête sur leur propre histoire.

France Net Infos : C’est vous qui avez choisi le « look » de Marion ?

Louise Monot : Je l’ai voulue très nature. Je me suis fait couper les cheveux avant le tournage, avec une coupe plus moderne. Je voulais m’attacher les cheveux toute seule. On a une la même vision avec le réalisateur. Pour les costumes, je voulais qu’ils soient réels avec un vécu : un blouson en cuir, des bottes. Je ne voulais qu’elle porte des vêtements neufs qui sortent de la boutique, bien repassés. Je ne souhaitais pas non plus qu’elle soit très maquillée car je ne la voyais pas comme ça. Avant le début du tournage, je suis allée faire un stage à la brigade de la gare du Nord et je vois une blonde avec une longue tresse, habillée toute en rose. Elle était policière !

France Net Infos : On vous a vue dans des rôles variés. Dans un autre registre que Marion, il y a eu « Une belle histoire »…

Louise Monot : Cette série m’a fait du bien ! On était dans le côté très humain. J’avais l’impression que depuis « La vie devant nous », une série où j’étais une adolescente, c’était la première fois où je jouais un rôle où il y avait juste la vie ! Je n’avais jamais fantasmé sur des rôles de policière parce que je trouve qu’il y a souvent de longs textes d’enquêtes et il y a très peu le côté humain. Ce qui m’a plu dans Marion, c’est qu’il y a les deux en parallèle. Si on pouvait développer davantage le côté personnel, je serais ravie si jamais on tourne la suite…