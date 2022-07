Comment bien choisir votre AUDI

L’esthétisme

Lorsque vous achetez une AUDI , la première chose dont vous devriez tenir compte est son design. C’est le critère qui est bien évidemment le moins objectif. En effet, le design que vous choisirez dépend avant tout de vos goûts et de vos préférences. Toutefois, vous trouverez de nombreux modèles au design assez imposant qui vous permettront de ne pas passer inaperçu. Ces derniers rencontrent souvent beaucoup de succès.

Les performances techniques

C’est un autre critère primordial lorsque vous choisissez votre AUDI et vous voudrez sans aucun doute comparer ces performances entre les différents modèles avant de passer à l’achat. Vous devez notamment faire votre choix parmi plusieurs motorisations. Si le diesel et l’essence sont les motorisations historiques de ce type de véhicule, de plus en plus de modèles hybrides et électriques sont maintenant disponibles. Vous devez également choisir si vous préférez une boite de vitesse automatique ou manuelle. Si ces dernières ont longtemps eu le dessus, les boites de vitesse automatiques parviennent à inverser la tendance, notamment en offrant de meilleures sensations de conduite. Enfin, il est également important de choisir le système de transmission de votre AUDI. Vous pourriez alors opter pour un modèle à traction, à propulsion ou à transmission intégrale.

Les équipements et aides à la conduite

De nombreux équipements existent pour les AUDI et ils varient d’un modèle à l’autre. Vous devez donc choisir ceux qui correspondent le plus à vos souhaits et qui vous permettent de profiter d’un meilleur confort de conduite. C’est par exemple le cas du régulateur de vitesse, de l’affichage tête haute, de l’assistance au parking ou un GPS avec info trafic. Toutefois, d’autres options moins populaires sont également disponibles. Vous pourriez alors profiter d’un système de reconnaissance des panneaux ou de l’aide au maintien dans la voie, Vous pouvez ne choisir que les options qui vous intéressent ou préférer opter pour une voiture berline full option.

Le confort et l’espace à bord

Enfin, lorsque vous choisissez votre AUDI, vous devez aussi tenir compte du confort qu’elle offre. Il existe en effet de nombreux équipements qui permettent d’améliorer votre confort de conduite. C’est par exemple le cas des sièges chauffants, mais aussi de la connectivité avec votre smartphone et du toit panoramique. En outre, vous devez aussi tenir compte de l’espace à bord. Ce dernier doit être considéré sur trois points. C’est notamment le cas de la taille du coffre, de l’espace pour vos jambes et de la garde au toit, c’est-à-dire la distance entre votre tête et le plafond intérieur. Pour ces dimensions, ne vous référez pas au gabarit du véhicule, qui peut parfois être trompeur, mais préférez consulter la fiche technique de chaque véhicule qui vous intéresse.