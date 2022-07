Le dernier dîner, un roman signé Camille Lesur, est paru en mai 2022 aux Editions Jouvence. Un roman psychologique surprenant qui ne manquera pas de faire parler de lui.

On connaissait Camille Lesur comme l’auteure de deux romans Feel Good de qualité et qui ont su ravir de nombreuses lectrices (et lecteurs). Avec Le dernier dîner, on découvre une Camille Lesur maîtrisant à la perfection un tout autre style, une toute autre ambiance…

Et dans ce roman, tout y est. Un dîner bien sûr. Mais aussi et surtout un huis clos, une souffrance sourde, des secrets qui se dévoilent, une colère qui se crache, une mémoire retrouvée…

Ils sont quatre à partager ce repas.

Pierre et sa compagne Jeanne forme un couple épuisé, que le temps a consumé. Invités par Marie et Marc par le biais de Jeanne, Pierre découvre qu’il connait ses hôtes. Il tente de faire revivre ces souvenirs auprès de Marie, qu’il n’a jamais oublié. Quatre destins qui se font face… Des retrouvailles mornes et amères…

Quand le temps d’un dîner, l’instant présent cède sa place aux rancoeurs qui ne peuvent être ignorées, juste le temps de faire renaître les fantômes du passé.

Un récit sombre et bouleversant qui mêle tempêtes, pensées et douleurs. L’ambiance est particulièrement réussie, à la fois délicate et tranchante. J’ai été profondément séduit par cette écriture incisive, cette façon d’amener autour de cette table le pire de la nature humaine… Bref, un roman qui ne peut laisser indifférent !

A découvrir, du même auteure (Editions Jouvence) :