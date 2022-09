La Strip-teaseuse et le Chasseur de nuages, signé Sofia Giovanditti

Sofia Giovanditti, journaliste, est l’auteure de Juste à temps et de L’agence des miracles. Son dernier ouvrage, La Strip-teaseuse et le Chasseur de nuages, est paru en août 2022 aux Editions Jouvence.

Nathan est photographe. Il aime immortaliser les ciels orageux. Depuis la mort de sa mère il y a 9 ans, il ne cesse de tourner en rond, sans trouver d’issue à son mal-être. Lola est quant à elle strip-teaseuse. Après des années à vivre en couple, dans une véritable cage dorée, elle se reconstruit peu à peu en privilégiant son indépendance.

Lors de l’enterrement de vie de garçon du frère de Nathan, ce dernier se retrouve dans un club de strip-tease, et rencontre ainsi Lola, qui lui demande un shooting photo. Après une certaine hésitation, Nathan accepte à condition qu’il puisse lui poser dix questions. Ces questions leur permettront d’évoluer dans leurs vies respectives, pour mieux se rapprocher et s’aimer.

Dix questions, dix rendez-vous, deux destins qui s’entrecroisent pour se comprendre et se reconnaître.

A travers son livre La Strip-teaseuse et le Chasseur de nuages, Sofia Giovanditti nous invite en quelque sorte à l’introspection. Son écriture, douce et aiguisée, décrit deux regards qui finissent par s’entrechoquer. On découvre alors deux vies, deux parcours et on se laisse littéralement bercer par ce récit Feel Good.

A découvrir également aux Editions Jouvence :