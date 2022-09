Les dingo Docus BD : Les égyptiens aux éditions Nathan

Les éditions Nathan lance une nouvelle collection : Nathan Bande dessinée. Au programme : des bandes dessinées pardi ! Nathan revendique plus que jamais être le pionnier dans le partage des savoirs et être porteurs de plaisir. Et c’est par la BD qu’ils ont décidé de choisir de transmettre leur pépites et de prolonger l’expérience de lecture en rebondissant sur leurs domaines de référence (à savoir la petite enfance, la littérature jeunesse et le documentaire).

Aujourd’hui, nous vous présentons Les dingo docus BD : les Egyptiens, écrit et illustré par Laurent Audouin paru le 25 aout 2022. Une BD entièrement pensée pour retracer l’histoire des égyptiens en 48 pages.

Les Dingo Docu BD : Les égyptiens

Laurent Audouin nous plonge dans l’univers du professeur Dudico qui est en retard pour sa conférence sur les égyptiens au Louvre. Manque de bol, une catastrophe arrive : Le professeur Dudico reçoit du ciment sur lui et se retrouver “momifier” (enfin plutôt cimenter). Impossible pour lui de faire sa conférence dans cet état ! Mais c’était sans compter la rencontre du jeune Archibald quelques minutes plus tôt ! Archibald, totalement incollable sur l’Égypte, souhaite réécrire tout le discours du professeur Dudico pour l’aider !

Alors qu’il emmène le professeur “momifié” sur un diable avec l’aide du maçon qui a commis l’atroce catastrophe, Archibald nous fait un bel exposé sur les égyptiens. Il abordera 3 parties essentielles : les égyptiens et leur histoire, les momies, les pyramides. Et sincèrement, on dévore toutes les pages !

On dévore cette BD !

Dans cette BD, il y a un effet de dessin entre ce que dit Archibald où le dessin est plus enfantin (réalisée de la main gauche) et le professeur Dudico où le dessin est plus “adulte” (réalisé de la main droite). L’effet est assez surprenant et pourtant ça marche ! On sait qui parle tout au long de la bande dessinée.

On adore aussi comment l’auteur a pu résumer en quelques pages l’essentiel concernant les égyptiens, le tout avec un humour assez décapant. Pour exemple, le pharaon demande à ce qu’on lui érige un monument à sa gloire, Hamid dessine une construction en forme de rayon de soleil et le pharaon s’exclame “j’avoue je m’attendais à pire, Hamid ! On appelera ça : Pyramide !” Il fallait la trouver celle là et la BD est remplie de petites touches d’humour comme celle là. Qui a dit qu’histoire rimait forcément avec ennui ?

Au final, avec ce genre de BD, il est plus aisé de se souvenir des grands évènements qu’à connu l’Égypte. Les enfants devraient adorer s’intéresser à ce peuple si intriguant. On valide pour eux en tout cas !

Laurent Audouin

Illustrateur et dessinateur français, Laurent Audouin travaille pour la presse, la publicité et les éditions jeunesse. Depuis 2004, en plus des illustrations, il est aussi auteur. Il a notamment publié la série “Les apprentis chercheurs” (Nathan, 2020), les enfants du tonnerre (avec Guillaume Guéraud, Sarbacane, 2021). Ses albums “Les enquêtes de Mirette” (Sarbacane, 2008) sont adaptés en série d’animations diffusée sur TF1.