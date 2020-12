Le chant des cigales après la pluie, signé Camille Lesur

Le chant des cigales après la pluie, lauréat du Prix du roman Bien-être 2020 et signé Camille Lesur, est paru en octobre 2020 aux éditions Jouvence.

Christine Boulet a tout pour être heureuse. Du moins, c’est ce qu’elle se répète. Car lorsqu’elle regarde son quotidien de plus prêt, rien ne l’enchante, ne la transporte. Celui-ci est plutôt répétitif, si ce n’est rébarbatif. Sa vie, morose, ressemble à celle d’une vieille femme particulièrement seule. Pourtant, Christine n’est que trentenaire.

Un soir, alors que sa tristesse est plus présente et profonde qu’à l’accoutumé, elle décide de participer à un concours « pour rencontrer la personne qui changera sa vie », qu’elle remporte. C’est alors le début d’un voyage pour l’Italie, qu’elle commence d’abord à reculons. Là-bas, elle fait la connaissance de Paola, Pedro, Carla, Hugo et tant d’autres. Elle n’a pas d’autres choix que de se laisser guider par les évènements qui ne manquent pas de lui faire vivre des aventures et défis inoubliables.

Christine apprend à goûter chaque instant avec tous ses sens pour renaître et ainsi vivre, tout simplement.

Le chant des cigales après la pluie est un récit qui transporte le lecteur dans un décor magnifique et une belle légèreté. Camille Lesur nous invite à une douce introspection. Elle nous conte les peurs, le manque de confiance, les barrières que l’on érige soit même, qui nous empêchent de vivre dans la joie et qui ne demandent qu’à disparaître. Un roman lumineux, accessible et optimiste.

