Les nouvelles aventures de Bruno Brazil – Black program, tome 2

Voici la suite et la fin du diptyque, Black program, des Nouvelles aventures de Bruno Brazil, parue aux éditions Le Lombard, en novembre 2020. Un nouvel élan pour les mythiques aventures du héros et de son équipe le Commando Caïman, mené par Laurent-Frédéric Bollée et Philippe Aymond.

Washington, mai 1977, Bruno Brazil et son supérieur sont en compagnie du général Smith, de la NASA. Il révèle à ses deux invités que l’agence à envoyer une mission spatiale à destination de Mars. Bruno Brazil tente d’en savoir plus et commence à poser quelques questions. Il trouve rapidement des réponses, puisque le général dévoile tout. Il explique que tout cela est resté « Top secret », car la mission ne s’est pas complètement déroulée comme prévu. En effet, une fois la Lune conquise, la NASA a voulu profiter de leur avantage pour viser la planète rouge. Le défi était réellement ambitieux, c’est pourquoi la mission Apollo 18 est restée confidentielle. C’est en 1973, qu’après six mois de voyage dans l’espace, que le module de commande et de service a atteint Mars. Deux astronautes étaient à bord, Allan Wordling et Franck Rutherford.

Les informations sont nombreuses dans ce deuxième tome, permettant de mettre un peu plus en lumière la sombre affaire sur laquelle Bruno et son équipe travaillent. Les éléments se mettent en place, dévoilant petit à petit la terrible vérité. Après quelques journées d’enquête, Bruno va devoir retourner dans la jungle brésilienne pour retrouver une mystérieuse base secrète et démanteler une organisation criminelle. La bande dessinée est bien découpée, entre les différents personnages qui mènent chacun l’enquête, afin de rassembler les éléments pour pouvoir y voir plus clair. Ainsi, une dernière mission sur le terrain attend Bruno et Gaucho, offrant tout ce qu’il faut d’action et de suspense. Le récit est riche, bien ficelé et incroyable, permettant de retrouver ce héros et tout son commando réunis. Le dessin est plutôt moderne, sans trop de fioritures, travaillé, surtout sur les plans et le découpage.

Black program 2 est la suite et fin de la série Les nouvelles aventures de Bruno Brazil, des éditions Le Lombard. Un album surprenant, offrant une belle aventure, une mission mystérieuse et pleine de rebondissements, pour l’agent du WSIO qui retrouve son commando.