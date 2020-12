Harry Potter à l’école des sorciers – La nouvelle édition collector

Pour cette fin d’année les éditions Gallimard plein de nouveautés autour de l’univers fantastique d’Harry Potter. Parmi ces beaux ouvrages, une nouvelle édition d’Harry Potter à l’école des sorciers, exceptionnelle, conçues pour tous les fans, avec de sublimes illustrations et bien plus encore.

Rien que pour la couverture, le livre s’avère sublime et précieux. La fibre, les dorures et les illustrations invitent déjà au merveilleux… Le texte intégral de J.K. Rowling est à découvrir ou redécouvrir, dans ce roman illustré aux 368 pages. L’histoire est donc à retrouver dans son intégralité, découpée en dix-sept chapitres.

Harry Potter est un garçon qui vit chez son oncle et sa tante qui le détestent. L’enfant dort dans un placard, sous escalier. Jamais on ne lui a fêté son anniversaire. Mais le jour de ses onze ans, sa vie va basculer, lorsqu’un homme géant va lui apporte une curieuse lettre. Harry comprend qu’il n’est pas un garçon comme les autres. De plus, il a une place qui l’attend à l’école de sorcellerie de Poudlard. Mais avant cela, il va falloir faire les courses pour la rentrée. Tout un univers merveilleux, curieux et fantastiques se dévoile alors à Harry…

Le beau livre invite, comme jamais, à vivre l’aventure d’Harry Potter, à travers le texte intégral, mais bien plus encore, à travers de belles illustrations à retrouver très régulièrement, mais aussi des surprises animées, avec, entre autres, la lettre de Poudlard à découvrir, le chemin de traverse à parcourir, la grosse dame vêtue de rose qui bouge les yeux… Le livre est illustré par MinaLima, le studio mondialement connu et à l’origine de l’univers graphique de la saga même, et de celle des Animaux fantastiques. Tout y est magnifique, hypnotisant et captivant, plongeant facilement tous les lecteurs dans cette redécouverte. L’ouvrage est une véritable pépite, un livre beau et délicat, somptueux et particulier, qui recèle bien des surprises et des beautés.

Harry Potter à l’école des sorciers est à redécouvrir dans une édition collector, parue aux éditions Gallimard, qui présente un beau livre, avec le texte intégral du premier tome de la saga, mais surtout avec des illustrations sublimes, mais aussi quelques surprises animées, des pop-up… Un bel ouvrage, qui ravira tous les fans, à retrouver au pied du sapin de Noël.