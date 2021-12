10 baguettes puissantes du monde de Harry Potter

La baguette magique est l’arme principale du sorcier. Utilisé pour les sorts et pour remuer les potions. Les bâtons diffèrent par leur longueur, leur matière (saule, if, érable, ivoire, acajou, chêne, hêtre,..etc.) et leur noyau (poils de queue de licorne, tendon de dragon, plume de phénix, poils de veela …) Le sorcier reçoit une baguette à 11 ans. ans, la baguette le sélectionne.

Les baguettes sont les objets les plus importants et les plus magiques de la série Potter. Chaque baguette est unique et choisit son propre maître. Chaque sorcier a une baguette qui le comprend et l’aide à faire ressortir la magie qui est en lui. Ces baguettes sont parmi les plus puissantes de la série Harry Potter et appartiennent à des sorciers et sorcières aussi puissants que ces baguettes :

La baguette de Ron Weasley :

Vous vous souvenez peut-être que la baguette de Ron s’est cassée en deuxième année et qu’il a eu une baguette cassée tout au long de l’année, ce qui a créé de nombreux désastres. L’âme de la première et de la deuxième baguette de Ron était constituée de poils de queue de licorne et elle était très puissante. Ron n’était peut-être pas le meilleur en duel au départ, mais il s’est beaucoup amélioré par la suite.

La baguette de Cedric Diggory :

Le champion original de Poudlard pour le Tournoi des sorciers, Cedric Diggory, était extrêmement doué au combat et en duel. Sa baguette l’a aidé à surmonter les épreuves de ce tournoi mortel, même si, malheureusement, Cedric est mort à la fin de celui-ci. Sa baguette avait un noyau en poils de licorne et il pouvait exécuter de nombreux charmes et sorts difficiles avec elle.

La baguette d’Hermione Granger :

Le noyau de la baguette d’Hermione est un cordon de cœur de dragon et le bois est du bois de vigne, ce qui est une excellente combinaison.

Hermione est appelée la sorcière la plus brillante de son âge et elle est connue pour être créative au combat et excelle dans les charmes de protection et de dissimulation. La baguette d’Hermione, associée à son intelligence et à ses compétences, devient extrêmement puissante.

La baguette d’Harry Potter :

La baguette Harry Potter est faite de Holly et avait le noyau extrêmement puissant de plume de phénix. Fabriquée par M. Ollivander.

Harry devint plus tard le propriétaire de la baguette Elder, mais sa baguette d’origine était également très puissante. La baguette qui a choisi Harry quand il avait 11 ans. Harry a effectué une magie exceptionnelle avec cette baguette et a vaincu de nombreux sorciers ainsi que des détraqueurs avec son aide.

La baguette de Gellert Grindelwald :

Grindelwald est célèbre pour son ambition de dominer le monde bien avant que Voldemort ne devienne actif et pour avoir été vaincu par nul autre que son ancien ami Albus Dumbledore. Avant même de devenir le maître de la baguette des Sages, Grindelwald était un duelliste extrêmement doué et ses compétences n’avaient d’égal que celles de Dumbledore. Grindelwald connaissait les arts sombres, la transfiguration et de nombreux autres domaines de la magie. Cela nous amène à penser qu’il avait également une baguette puissante à ses côtés au cours de ses nombreuses activités magiques.

La baguette de Voldemort :

Comme vous le savez peut-être, les baguettes de Voldemort et de Harry partageaient le même noyau et étaient liées l’une à l’autre, ce qui signifiait qu’ils ne pouvaient pas s’entretuer si aucun d’entre eux ne changeait de baguette. Malgré cette complication, la baguette de Voldemort, faite d’if et dotée d’un noyau en plumes de phénix, était extrêmement puissante et l’a aidé à assassiner et à torturer de nombreuses personnes.

La Baguette de Sureau :

De toute évidence, la baguette la plus puissante du monde des sorciers est la baguette des anciens qui, selon la légende des trois frères, a été donnée à Antioch Peverell par la mort elle-même.

La baguette était taillée dans le bois d’un sureau et pouvait rendre n’importe quel sorcier invincible. Elle a appartenu à de nombreux sorciers et son dernier propriétaire, Harry lui-même, a choisi de la remettre dans la tombe de Dumbledore pour qu’elle perde tout son pouvoir à la mort naturelle de Harry.