Les doudounes et ses types

Une doudoune est une veste isolée qui convient le mieux aux hivers. Il est rempli du sous-plume d’une oie ou d’un canard, ce qui rend la veste chaude et isolée en emprisonnant l’air chaud dans les minuscules grappes hautes. Le duvet est principalement naturel ou synthétique en fonction de la qualité et de la performance. Il s’agit principalement d’une veste de performance plutôt que de mode, mais elle joue un rôle essentiel dans la superposition de l’ensemble dans des conditions météorologiques difficiles.

Qu’est-ce qu’un remplissage en duvet

Le remplissage en duvet est principalement constitué du plumage d’une oie ou d’un canard, mais il peut aussi s’agir de polyester synthétique, en fonction de sa qualité et de la chaleur qu’il procure. La garniture en duvet est insérée dans les matelas de la veste, ce qui permet à celle-ci d’emprisonner l’air chaud dans les poches d’air et de repousser l’air froid tout en gardant le porteur au chaud par des températures négatives.

Types de doudounes

Les vestes sont disponibles dans différents types et styles, différents les uns des autres en termes de poids, de design et de garnissage en duvet. Les styles diffèrent également par leur fonctionnalité en fournissant la quantité de chaleur.

Veste ample

Les Veste amples sont principalement des doudounes synthétiques, remplies de fibres de polyester. Il est extrêmement léger et procure une chaleur extrême. Les doudounes sont moelleuses et douillettes, offrant au porteur le confort et la chaleur dont il a besoin. Il existe des exceptions où de vraies plumes sont également utilisées. Vendu à un prix plus élevé.

Veste Parka

Les vestes parka plus lourdes sont parfois remplies de duvet avec une capuche doublée de fourrure. La veste offre d’abord des performances avec une touche de mode. Les vestes parka sont plus lourdes que les doudounes mais seraient moins efficaces pour bloquer l’air froid.

Doudoune sans manche (Gilet)



Les gilets ou doudoune sans manche homme sont une excellente option de superposition lorsqu’il fait frais et sec et que vous ne voulez pas le gros d’une doudoune ou les restrictions d’une polaire.

La conception sans manches d’un gilet vous offre une gamme complète de mouvements tout en conservant la chaleur de votre corps en même temps. Les gilets sont également parfaits dans le cadre d’un système de superposition sur une chemise, une polaire, un softshell ou sous une coquille imperméable, à condition qu’il ne soit pas à capuche, ce qui peut le rendre un peu plus délicat.

Veste coupe-vent

Les vestes coupe-vent sont fabriquées en tissu d’ameublement synthétique, principalement en nylon, polyester ou tricot. La veste est également garnie de duvet naturel ou de fibres de polyester synthétiques. Le côté positif d’un coupe-vent est qu’il offre une capuche et une grande longueur. La veste est également légère par rapport aux autres types de vestes.

Conclusion

La doudoune est la veste performante par excellence pour les conditions climatiques difficiles.

La veste est remplie de rembourrage en duvet, qui sont principalement les grappes de haut volume trouvées à l’intérieur des plumes d’une oie ou d’un canard. Les garnissages en duvet sont mesurés, définissant la puissance des garnissages qui décrit la capacité à apporter de la chaleur à la veste.