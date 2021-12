Nike Air Max 95 : Chaussure révolutionnaire

Il est fort probable que vous connaissiez tous déjà la ligne de chaussures Nike Air Max. Nous la connaissons tous comme une paire de chaussures très élégante pour toute occasion, mais il y a tellement plus que cela.

Tout a commencé lorsque le premier modèle de Nike Air Max est sorti en 1987, connu sous le nom de Nike Air Max 1. Attendez une seconde. En fait, tout a commencé un peu plus tôt, en 1978, lorsque Nike a lancé l’Air Tailwind et que la technologie de l’air a été utilisée pour la toute première fois dans une basket. L’idée révolutionnaire est venue d’un ancien ingénieur de la NASA, Frank Rudy, qui a aidé Nike à devenir la marque que nous connaissons tous aujourd’hui.

Elle est immédiatement devenue populaire et de nombreux artistes, designers et sportifs ont commencé à coopérer avec la marque, afin de fabriquer la meilleure paire de chaussures possible. Par conséquent, nous avons le choix entre plusieurs types de Nike Air Max, qui diffèrent par leur forme, leur couleur et leur structure.

Nike Air Max 95 : Plus de 20 ans d’innovation

Depuis 1987, la gamme Air Max de Nike a pris le monde d’assaut. Au fil du temps, chaque nouvelle ligne apporte une saveur supplémentaire aux chaussures à semelles gonflables préférées de plusieurs générations dans les magasins du monde entier.

Lancée en 1995 et dotée d’un amorti exceptionnel et de caractéristiques appréciées par les coureurs et les athlètes du monde entier, la Air Max 95 grise a résisté à l’épreuve du temps et reste aujourd’hui la préférée des fans. Au fil des ans, quelques modifications ont été apportées au design original, ce qui a permis d’enrichir la gamme.

Nike Air Max 95 – La recette du succès

Au début des années 90, les chaussures de basket-ball Nike étaient en plein essor, ne laissant pratiquement aucune place aux baskets des autres segments. Les innombrables chaussures de course perdaient de plus en plus l’intérêt du public, quelle que soit leur qualité. Sergio Lozano a poursuivi le plan incroyablement audacieux de reconquérir l’attention, qui consistait à donner aux chaussures de course comme l’Air Max 95 une toute nouvelle signification. Lozano avait donc déjà une vision ambitieuse, mais il lui manquait encore une histoire qui le relie à son projet. Que seraient les chaussures Nike sans leur histoire unique ? Comme un cliché, Sergio a trouvé son inspiration lors d’une journée pluvieuse au siège de Nike dans l’Oregon. Il regardait les arbres sur la rive du lac voisin. Il a regardé la pluie s’infiltrer dans le sol et a imaginé un lien possible avec son projet. Lozano a trouvé tout à fait fascinant de transposer le processus d’érosion à la conception de ses chaussures. Cela explique probablement aussi la décoloration relativement abrupte des tons gris sur la Nike Air Max 95. Il a également été fortement influencé par les formes du tissu musculaire humain et des os vertébraux, qui ont également été incorporés au look. Ainsi, la Air Max finie était équipée d’éléments superposés sur la tige pour représenter le tissu musculaire susmentionné. Sans oublier les trous de laçage en nylon, qui sont censés représenter les côtes d’un être humain. Les différentes nuances de gris influencées par la nature et la semelle intermédiaire inspirée de la colonne vertébrale sont, bien sûr, également à mentionner.

Dans l’ensemble, la Nike Air Max 95 est une basket qui nous convainc facilement par son design audacieux et qui a une fois de plus orienté beaucoup d’engouement vers les chaussures de course.