Frenchfutureacademy : Formation design thinking en France

Le design thinking est un concept plus ou moins récent. C’est un anglicisme qui se traduit en français tout simplement « démarche design » ou bien « conception créative ». C’est une méthode de gestion encrée sur l’innovation et qui a vu le jour à l’université Stanford aux États-Unis vers les années 1980, mais qui ne s’est popularisée que récemment. La stratégie est prouvée efficace et permet de manager un projet d’innovation à la perfection. D’ailleurs, plusieurs organismes de formation proposent déjà des cursus axés sur le design créatif.

Des formations dédiées pour innover dans le design

Le design thinking désigne alors une démarche d’innovation dont l’origine se trouverait en Californie. Le principe reste relativement simple, c’est de s’inspirer de la façon dont les designers pensent pour innover dans son domaine. L’approche est concentrée entièrement vers l’action, mais aussi vers la mise en œuvre opérationnelle, en passant bien entendu par le test des idées. Pour pouvoir adopter cette réflexion, le suivi d’une formation avec Frenchfutureacademy dédiée s’impose, proposé justement par des organismes spécialisés.

Les objectifs d’une telle formation visent à permettre aux participants de prendre connaissance de l’importance de la stratégie Design Thinking dans leur activité. À la suite de la formation, ils sauront maîtriser les processus du Design Thinking. Le programme est donc axé principalement sur l’état d’esprit du design thinking ainsi que les principes de la démarche. C’est là où le stagiaire saura davantage sur la démarche du concept. Ils seront aussi emmenés à comprendre l’empathie, notamment réaliser des empathies clientes. En tout cas, le programme s’intéresse sur les stratégies à mettre en place pour cerner les besoins des clients, à imaginer des astuces sur la créativité, à faire des Prototypes, à tester la solution, etc.

La formation Frenchfutureacademy s’adresse aux entrepreneurs et aux cadres d’entreprises et peut durer quelques heures. Aussi, les formations peuvent se dérouler en intra-entreprise, au sein de la structure, avec les collaborateurs et évoquant une thématique choisie, mais peuvent aussi s’effectuer en inter-entreprises, au siège de l’école. Pour la seconde option, le participant suivra la formation avec d’autres participants issus d’autres entreprises.

Le design thinking, une discipline stratégique pour accompagner les entreprises dans les changements

Innover par le design, c’est avant tout offrir à son équipe une approche nouvelle, pour lui permettre d’avoir une vision plus large et d’agir différemment. On doit admettre que toutes les organisations ayant innové de manière disruptive ont pu créer une nouvelle culture d’entreprise afin de travailler de manière plus collaborative tout en effaçant la notion de travail en silo.

• La vérité c’est que le dirigeant a suivi une formation design thinking et privilégie désormais des méthodes plus agiles et plus itératives pour repérer sans perte de temps les meilleures pistes de développement. La formation lui a été bénéfique pour favoriser l’expression de la créativité de ses collaborateurs afin de faire circuler les idées neuves.

• Il y a aussi question de co-construire avec les clients pour mieux appréhender leurs attentes. Pour autant, une bonne formation permet de créer une vision plus large de l’activité future dans l’optique de fédérer les acteurs.