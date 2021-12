C’est aux éditions Beluga, du groupe Coop Breizh, qu’est paru un bel album Merveilleuses légendes de Bretagne – Noël. Un recueil de Fanny Cheval, paru en novembre 2021, qui présente six légendes de Bretagne consacrées à la nuit de Noël.

Il y a fort longtemps, en Savoie, le petit Jean Chanterose fut confié au Maître Moron, un ramoneur. Les entreprises de ramonage étaient souvent à la recherche d’enfants jeunes et minces, pour faire fonctionner leur activité. Ils pouvaient passer facilement dans les conduits de cheminée. La plupart du temps, les enfants venaient de foyers pauvres ou d’orphelinats. Jean, lui, avait perdu ses parents, très jeune. Il avait été ramassé par Maître Moron, il y a quelques années. Le Maître était avare et cruel, il ne ménageait pas l’enfant. Jean lui rêvait de revoir les montagnes de la Savoie, mais il continuait son chemin, ramonant les cheminées de ville en ville, jusqu’à Rennes…

Après un sommaire, qui détaille également les temps de lecture, utiles aux parents, six histoires sont à découvrir. De belles histoires, certaines avec un brin de magie, comme des contes, qui présentent aussi de belles valeurs. En effet, la magie de Noël est à retrouver à travers chacune de ces légendes, avec de belles valeurs, qui plairont autant aux parents qu’aux enfants. Les jeunes lecteurs vont être transportés par cette magie, mais aussi par de curieux évènements. Les animaux de la ferme parlent, des mégalithes se déplacent, les oiseaux soulèvent des menhirs, des trésors sont à découvrir… Les textes sont plaisants à lire, à écouter, et sont accompagnés de superbes illustrations. En effet, plus de 40 dessins emportent facilement les lecteurs, dans cet univers féérique et passionnant.

Merveilleuses légendes de Bretagne – Noël est un recueil, des éditions Beluga, qui présente des légendes traditionnelles consacrées à la nuit de Noël. Un bel ouvrage, tant par les textes entre magie et bonté, que par les illustrations travaillées et captivantes.