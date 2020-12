Goliath – Des jeux, jouets et loisirs créatifs pour Noël

Pour ce Noël, la marque Goliath, fabricant international et distributeur de jeux et jouets, présente, pour petits et grands, plein de nouveautés. Il y a des jeux pour les enfants, des héros à retrouver, des jeux de société pour la famille, des jeux pour les adultes, des jeux d’adresse et des jeux de loisirs créatifs.

Parmi les jeux de société, présentés pour enfants pour ce Noël, il y a l’inquiétant et amusant serpent Pique Pépite. Un jeu pour les enfants à partir de 4 ans, qui vont devenir des chercheurs d’or, mais pour cela, ils vont devoir montrer leur bravoure et leur adresse, pour espérer, mettre la main sur les pépites soigneusement gardées par Pique Pépite, un serpent à sonnette.

La boîte colorée, et aux illustrations attrayantes, se compose d’un serpent à sonnette, d’un chapeau de cow-boy, de seize pépites d’or et de la règle du jeu. Le jeu nécessite également trois piles AAA, non incluses. Le principe du jeu est simple, il faut être le premier à accumuler le plus de pépites d’or, pour remporter la partie. Le jeu est plein de rebondissements et se termine lorsque le serpent ne possède plus une seule pépite. Les joueurs, les uns après les autres, peuvent prendre une pépite, mais ils peuvent aussi jouer avec la pièce, pour savoir s’ils doivent reposer leur pépite ou doubler leur mise. Lorsque le serpent mord, il faut reposer la moitié de ses pépites ! Autrement dit rien n’est gagné d’avance. Le jeu est plein de suspense, il permet aussi de développer la concentration, la motricité et la réflexion des enfants.

Du côté des loisirs créatifs, France Net Infos a craqué pour le coffret Kids Cook La fabrique de biscuits. La boîte contient une fabrique à biscuits, trois emporte-pièces, une grille pour lettres, un capuchon pour grille, 120 lettres, deux tiroirs de rangement, un rouleau avec deux tampons, dix cercles de papier sulfurisé et un carnet de recettes. Grâce à la machine, les enfants vont pouvoir créer leurs propres biscuits personnalisés, mais avant tout, il va falloir suivre une recette. Après avoir préparé la pâte à biscuits, il faudra également préparer la machine, l’assembler pour pouvoir personnaliser les petits gâteaux secs. Ainsi, les enfants, avec l’aide de la fabrique, en plaçant un papier sulfurisé, puis la pâte à biscuits, pour découper le biscuit, avant d’y apposer un petit mot. Le principe est simple, l’activité très plaisante pour les enfants qui vont s’amuser, et être heureux de pouvoir réaliser et offrir de bons et jolis biscuits, uniques !

Pour ce Noël, la marque internationale Goliath, présente quelques nouveautés, dont ces deux coffrets, pour les enfants. Le jeu Pique Pépite, pour les petits aventuriers, qui n’ont peur de rien, et le coffret La fabrique à biscuits, pour un moment de loisirs créatifs gourmands, plein de partage, de créativité et d’amour.

