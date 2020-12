La cosmétique solide et le zéro déchet dans le secteur de la beauté

La cosmétique solide et le zéro déchet est une idée novatrice afin de combattre le réchauffement climatique et pour que la consommation ait un attrait sur les produits bio et recyclables. À partir de l’instant où le client final choisit ces types de produits, la cosmétique bio va gagner en productivité. Aujourd’hui, ils envahissent notre quotidien au point de devenir des articles indispensables. Un aperçu sur la cosmétique solide et le zéro déchet dans les produits de bien-être !

La cosmétique solide : le produit de bien-être de l’avenir

La migration vers la cosmétique solide est due à la prise de conscience constatée ces dernières années par les concepteurs de produits de beauté. La prise de conscience a alerté leur mode de fabrication de produits cosmétiques quand les consommateurs de produits liquides déversent les savons inutilisés dans la nature, affectant ensuite la nappe phréatique. La principale cause de ce fléau est en partie causée par l'eau. Avant, l'attrait pour les savons liquides était une tendance dans la cosmétique, mais ce que nous ne savons pas, c'est que 80% de leurs ingrédients sont de l'eau. D'ailleurs, c'est l'ingrédient le moins cher et le plus facile à trouver dans la nature. Les concepteurs de produits de beauté utilisent l'eau en abondance, que les consommateurs ne savent pas que le mélange d'hydrogène et d'oxygène perdent sa nature avec le temps. Pour garder sa propriété, les fabricants ajoutent des agents conservateurs qui viennent durcir la menace de la pollution de notre écosystème, une fois déversée dans la nature. Pour y remédier, la cosmétique solide en est la solution dont les matières premières de base sont issues de la production bio et naturelle.

Un produit bon marché et facile à transporter

L’avantage d’utiliser des shampoings solides est qu’ils sont faciles à conditionner, à transporter et ils sont moins chers que les savons liquides. Par exemple, une compression de savon liquide de 75 grammes correspond à deux bouteilles de savons liquides de 250 ml. Voyez la différence par vous-même si vous utilisez un dentifrice solide, cela va durer deux fois plus qu’un dentifrice classique. Un point fort qui fait du savon liquide un produit unique est la durée de son utilisation. Cette qualité lui permet d’économiser de l’argent et de minimiser les risques de déversement de déchets de savons liquides dans les tuyaux d’évacuation.

Vers un objectif précis, le zéro déchet

La finalité de l’utilisation d’un cosmétique solide, c’est de ne rien jeter après son utilisation. Dans les pays développés, les déchets ménagers occupent la moitié des ordures publiques. Cela représente dans les 500 kg par habitants pour un déchet annuel. Avec l’utilisation des savons liquides et bien d’autres produits, cette quantité tend à diminuer d’ici quelques années, faisant de notre planète un endroit de plus en plus viable. L’on espère qu’on maintient le rythme pour se débarrasser de moins en moins de produits qui détruisent notre environnement. Cela va commencer par un changement de comportement. Par exemple, si on achète des produits de beauté dans les supermarchés, on essaiera d’emmener un sac pour les transporter, et ne plus demander des sachets d’emballages pour éviter que cela finisse dans nos poubelles. Pensez-y dès l’instant où vous sortez pour aller faire du shopping.