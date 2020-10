5 gels douche pour homme, réconfortants & énergisants

À la demande (presque) générale, j’ai décidé de faire plus de revues autour de produits de beauté dédiés aux hommes. Des soins faciles à utiliser au quotidien, à commencer par le gel douche qui réserve parfois de belles surprises. C’est parti pour ma sélection de 5 gels douche pour homme aux styles bien différents.

Les hommes aiment de plus en plus prendre soin d’eux. Et le gel douche fait clairement partie de ces produits qu’ils changent régulièrement pour découvrir de nouvelles textures, senteurs, etc. J’ai fait quelques belles découvertes que j’avais envie de vous présenter. Des gels douche réconfortants ou encore des énergisants… Il y en a pour tous les goûts !

Thalgo MEN : Le gel douche « Réveil Corps & Cheveux »

Si les femmes ne raffolent pas de ce genre de produits 2 en 1, les hommes en revanche apprécient ce combo qu’ils trouvent pratique. Ce gel douche est frais, du Thalgo dans toute sa splendeur. Il a une odeur marine absolument divine. Il fait partie des gels douche énergisants qui réveillent bien la peau dès le matin. Petite particularité : il agit également comme un soin, grâce à l’algue bleue vitale présente dans la composition. Elle favorise le renouvellement cellulaire et lutte contre les premiers signes de l’âge. Il conviendra aux peaux sensibles, car il n’assèche pas du tout l’épiderme.

Son prix : 15 € / 100 ml

Autre produit à découvrir chez Thalgo : le « Gel nettoyant visage ». Une valeur sûre, un nettoyant visage facile à utiliser sous la douche. Un produit tonifiant qui réduit considérablement l’excès de sébum.

Son prix : 19.50 € / 100 ml

Huygens : « Le gel douche Hercule »

Si vous avez envie de vous détendre le corps et l’esprit sous la douche, je vous conseille vivement ce gel douche Huygens. Les huiles essentielles présentes dans la compo’ agissent comme de l’aromathérapie pour un moment de réconfort intense. C’est aussi pour cette raison qu’il plaira d’autant plus aux sportifs qui ressentent le besoin de détendre leurs muscles. D’ailleurs, son odeur se rapproche beaucoup des huiles de massage, puisqu’il se compose d’extrait de romarin, d’eucalyptus et de lavande. En bref, un gel douche bio, vegan, made in France, qui agit comme un soin sur la peau.

Son prix : 9 € les 250 ml, voir ici

Jowaé : « Le gel douche hydratant stimulant »

Le gel douche hydratant stimulant Jowaé est délicieux, à tel point que je l’ai gardé pour moi. Son odeur est hyper addictive, impossible de s’en lasser. C’est le genre de gel douche que je suis susceptible de racheter régulièrement. Sûrement son odeur de gingembre dont je raffole !

Sa compo’ est super intéressante, puisque 95 % de ses ingrédients sont d’origine naturelle et qu’elle est vegan. Je me suis intéressé aux lumiphénols que je ne connais pas du tout. Il s’agit en fait d’une plante médicinale très résistante. En résumé, elle protège la peau et agit comme bouclier antioxydant. Sa texture gel mousse assez peu, mais le plaisir n’en reste pas moins intense.

Son prix : 5.50 € les 200 ml

Laboratoire Giphar : Mon gel douche Surgras parfum Raisin-Thé

Je ne connaissais pas du tout le Laboratoire Giphar qui réserve de belles surprises, avec notamment ce gel douche format xxl, à la compo’ plutôt clean. Il contient 94 % d’ingrédients naturels et il est testé sous contrôle dermatologique. J’ai trouvé qu’il avait une odeur assez masculine, sûrement l’extrait d’orange douce qui fait partie des ingrédients. Il est rafraîchissant, idéal le matin. Son parfum reste sur la peau alors qu’il n’est absolument pas entêtant. Une recette maîtrisée que je valide également !

Son prix : 4.95 € les 500 ml

Lamazuna : Duo au poil (Shampoing solide & pain de rasage)

J’étais obligée de vous présenter une alternative très réussie aux gels douche, avec ce « Duo au poil » composé du shampoing solide & du pain de rasage Lamazuna. Deux savons qui vont permettre aux hommes de se laver et de se raser en même temps sous la douche. Cette jolie marque française propose de nombreuses pépites bio et vegan. Les odeurs nous emmènent en pleine nature avec le pin sylvestre et le beurre de karité. Deux valeurs sûres pour un moment réconfort. Sans oublier l’objectif Zéro Déchet de la marque qui propose des emballages biodégradables.

Son prix : 18 € – 55 ml & 80 ml

Autre pépite à découvrir chez Lamazuna : les nombreux nettoyants visage solides, faciles à utiliser sous la douche également. Ils sont tous fait-main, aux parfums bien différents. Je vous conseille de tester celui au parfum exotique qui est surprenant et qui pour le coup réveille bien la peau. Sans oublier l’indispensable beurre de cacao solide aux notes d’iris et de tonka qui laisse la peau douce et subtilement parfumée.

J’espère que cette première sélection de gels douche pour homme vous plaira. N’hésitez pas à me dire en commentaire les produits que vous avez découvert dernièrement et ceux que vous aimeriez tester. En attendant, prenez grand soin de vous !