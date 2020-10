Lansay – Le Totem infernal est de retour

Fort de son succès, dans les années 2000, le Totem infernal de Lansay, est de retour pour ce Noël 2020. Avec de nouvelles toupies ultra perfectionnées, colorées et lumineuses, elles sauront plaire aux enfants, dès 788 ans, pour des défis et challenges toujours plus fous !

Lansay, créateur français de jeux et jouets depuis1972, propose, cette année encore, des expériences de jeux drôles et ludiques, qui se transforment, petit à petit, en victoire. C’est ce qu’il en est pour ce nouveau Totem infernal, qui avait déjà connu un succès vingt ans auparavant.

Le principe du jeu est simple et plutôt addictif. Il faut faire tourner, bien entendu, les toupies avec l’aide du lanceur. Puis, il faut tenter de les empiler, tout en les laissant tourner ensemble, ce qui devient de plus en plus difficile, à chaque toupie. C’est lorsque les cinq toupies sont empilées, que le totem va pouvoir s’éclairer.

Le jeu demande de l’attention, de la dextérité, de la concentration, de la finesse, de la patience, mais les enfants peuvent être surprenants et ainsi s’amuser à appliquer leur attention sur la seule volonté de réussir le défi, de monter ce totem et de le voir s’illuminer. D’ailleurs des challenges sont à relever et à partager via le site dédié.

Les cinq toupies sont toutes différentes, de tailles différentes, avec la plus grosse pour la base, la première à faire tourner, puis, de plus en plus petites, pour monter le totem. Elles ont toutes une couleur différente, et possèdent chacune une LED colorée qui s’allume au contact de la toupie du dessous. Le jeu fonctionne avec deux piles AAA.

Le jeu Totem infernal de Lansay revient donc, pour ce Noël, avec de nouvelles toupies colorées et ultra performées, pour le plus grand plaisir des enfants qui vont pouvoir relever des défis, tout en travaillant leur concentration et leur patience, afin de monter ce totem de toupies.

Lansay c’est aussi des jeux de société, comme le jeu de cartes Fort Boyard qui propose aux enfants, dès 7 ans, de partir à la conquête du fort, seul ou en équipe, en répondant aux énigmes du Père Fouras et en réussissant des épreuves, afin de gagner des clés et des indices. Un jeu immersif qui propose aux enfants de vivre leur propre aventure, comme s’ils étaient sur le point d’accéder à la salle du trésor, grâce au mot code à retrouver et de remporter des boyards ! Un petit jeu de cartes fort sympathique, à petit prix, qui peut aussi se retrouver au pied du sapin de Noël.

