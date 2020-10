Théâtre Francis Gag : “Chacun sa famille !” et “Accords et âme” les 6 et 7 Novembre

Au théâtre Francis Gag, les 6 et 7 novembre seront placés sous le signe de la chanson avec le spectacle “Chacun sa famille !” qui va aborder un thème universel et “Accords et âme” pour un duo piano-voix tout en sensibilité.

“Chacun sa famille !” avec Enzo-Enzo et Laurent Viel

Vendredi 6 novembre, le théâtre accueillera “Chacun sa famille !” une création musicale ludique et émouvante sur un thème bien connu de tous : la famille. La chanteuse Enzo-Enzo à qui l’on doit notamment le titre “Juste quelqu’un de bien” et Laurent Viel, chanteur et comédien qui a présenté plusieurs de ses spectacles au festival d’Avignon (notamment “Viel chante Barbara et “Viel chante Brel”) seront accompagnés à la guitare par Thierry Garcia pour nous présenter, à travers une vingtaine de chansons, une galerie de portraits mordants et sensibles qui invitent chacun d’entre nous à reconnaître les membres de sa famille.

Demi-soeur jalouse, tiers de cousins, enfant unique, parent moderne et largué ? Ex-chouchou ? Fils du facteur ? Adolescent à retardement ? Divorcé attendri ? grand-parent déjanté ? Chacun d’entre nous y retrouvera la sienne à travers sa composition, ses générations et ses relations. Le public se réjouira devant ces portraits si familiers, drôles et tendres à la fois. Le spectacle, présenté au Festival d’Avignon en 2018 et 2019, a conquis le public.

“Accords et Ame” avec Anne Carrère dans une mise en scène d’Enzo Enzo

Samedi 7novembre, Anne Carrère, qui parcourt le monde entier depuis plusieurs années avec “Piaf ! le spectacle”, sera accompagnée d’Arnaud Fusté-Lambezat pour un duo piano-voix, mis en scène par Enzo-Enzo, le fruit de la rencontre entre deux artistes artistes empreints d’une extrême sensibilité.

Tarifs pour chacun de ces spectacles : 15 et 12 euros.

En raison des nouvelles mesures gouvernementales et du couvre-feu mis en place dans la ville de Nice, les horaires des représentations ont été modifiés. Elles débuteront à 18h30.

Pour plus de renseignements sur ces spectacles et sur la programmation du théâtre : www.theatre-francis-gag.org