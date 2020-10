Elle et moi – Un album coup de cœur des éditions Kaléidoscope

Elle et moi est un bel album de Chris Naylor-Ballesteros, paru en août 2020, aux éditions Kaléidoscope. Une histoire poétique, belle et sensible, sur la rencontre, la différence, le temps, l’absence, la métamorphose et l’amitié.

Un jour, une inconnue est arrivée sur le rocher du petit scarabée. Une petite chenille rouge, avec des pois blancs. Elle est arrivée comme ça, de nulle part. Quand le petit scarabée lui a demandé d’où elle venait, elle répondait qu’elle ne savait pas trop. La petite chenille est restée avec le petit scarabée. Tous les jours, sur le rocher, ils partageaient un bon pique-nique sur la corniche qui surplombait la forêt. Tous les soirs, ensemble, ils regardaient la lune se lever. Mais un matin, à son réveil, le scarabée se retrouva seul, son amie avait disparu…

Le récit est très doux, poétique et sensible, présentant l’amitié entre deux insectes différents. Une belle relation de confiance, de partage et d’échange, qui se termine brutalement par la disparition de la petite chenille. Cette dernière s’est renfermée dans un cocon, mais le scarabée n’en sait rien et décide de braver les dangers, pour tenter de retrouver son amie, dans la forêt. Un long voyage périlleux, qui va aboutir, malheureusement à une erreur… L’histoire est belle, présentant la force de l’amitié. Le texte est bien détaillé, simple et doux, adapté aux jeunes lecteurs, avec la narration inattendue et plaisante du petit scarabée. Un récit poétique, mêlant l’espoir, le courage, la volonté, le partage, la différence, le temps qui passe, la rencontre, l’absence… Le dessin, en direct, est superbe, surtout en noir et gris dégradé, comme au fusain, avec une seule touche rouge pour la chenille, qui apporte une belle dynamique aux illustrations, à retrouver à chaque page et double page.

Elle et moi est un bel album des éditions Kaléidoscope, un coup de cœur poétique, qui présente une très belle histoire d’amitié, entre un petit scarabée et une chenille, deux insectes différents, qui partage de tendres moments, au fil des jours qui passent.