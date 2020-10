Calendrier de l’Avent CLIPPER 2020 – Des thés bio & gourmands

Le calendrier de l’Avent CLIPPER 2020 se démarque des autres calendriers par sa forme, sa toute petite taille, sa disponibilité en GMS et son prix tout doux. Mais alors, quelles sont ses autres qualités ?

C’est la première fois que je vais vous présenter le calendrier de l’Avent CLIPPER, puisque c’est la première année que la marque en propose un. Je suis d’autant plus ravie que j’ai pu découvrir la marque quelques mois en arrière et j’avais été conquise. Je vous avais notamment parlé de son engagement au plus près de la nature et de l’environnement pour proposer de délicieux thés bio.

On connaît l’importance que peuvent avoir les fêtes de Noël pour les Anglais, puisque c’est de loin leur tradition préférée ! Pour son premier calendrier, CLIPPER a souhaité rester dans son format classique de boîte, à l’exception près qu’elle renferme une sélection variée. Au programme, 24 thés et tisanes à déguster durant tout le mois de décembre 2020.

Look et contenu du Calendrier de l’Avent CLIPPER 2020

L’esthétisme est pile dans le thème de Noël, avec ces petits lutins au regard malicieux qui plongent dans une tasse de thé bien chaude. Lorsqu’on détache les 2 volets présents sur la boîte, on découvre un décor festif de couleur bleue, avec des flocons de neige, des feuilles de houx et toute la magie qui va avec. À l’intérieur, des intemporels tels que Le Marchand de sable ou encore leur fameux thé vert/citron dont je raffole. Mais aussi, 3 saveurs inédites… sur le thème de Noël ? Je vous laisse la surprise…

Son petit prix de 3,99 € finit de nous convaincre de le glisser dans notre prochaine liste de courses (Cora, Leclerc) histoire de se faire plaisir ou de faire plaisir à un amateur de thés. En ce qui me concerne, je compte bien l’emmener sur mon lieu de travail et en profiter chaque jour de décembre, en dégustant un bon carré de chocolat Cluizel.