Un Prince avec Sami Bouajila au théâtre Anthéa d’Antibes du 3 au 8 novembre

Du 3 au 8 novembre, le théâtre Anthéa d’Antibes va présenter sa première création de la saison, portée par Sami Bouajila qui sera seul sur la scène de la salle Pierre Vaneck. Dans Un prince d’Emilie Frèche mis en scène par Marie-Christine Orry. le comédien interprète un homme seul, dépossédé de tout, dans une ville qui l’a rejeté avec d’autres dans un non-lieu périphérique. Désormais, il ne lui reste qu’à chercher à mettre des mots sur son histoire inaboutie. Les fantômes surgissent et en particulier celui du père. Hanté par le souvenir de cet héritage, il va se lancer dans une quête faite de poésie pour retrouver un paradis perdu où tout se serait apaisé.

Sami Bouajila seul en scène

Avec Un Prince, Emilie Frèche, romancière engagée dans la lutte contre l’antisémitisme et le racisme (elle a écrit le scénario de 24 jours d’Alexandre Arcady et de Le ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar) raconte l’histoire d’un père et d’un fils, pris dans les filets de la grande Histoire, celle de l’Algérie et de la France, de la décolonisation et de l’immigration. Le fils se retrouve licencié de l’entreprise qui a embauché son père dans les années 60 quand il est arrivé en France. Dans la rue, pour continuer à vivre et ne pas devenir fou, il n’aura alors que ce que son père lui a légué : la poésie.

Sami Bouajila, à la fois interprète et coproducteur a été touché par cette histoire qui résonne avec la sienne. Comme il le précise dans la note d’intention de la pièce, “Ce récit renvoie à l’une des préoccupations premières de nombreux comédiens, celle de mettre en jeu dans la fiction des expériences profondes, comme il en existe dans la vie à travers des rôles qui ne sont pas des caricatures d’êtres humains”.

La metteure en scène Marie-Christine Orry a confié au comédien les deux rôles, celui du père et du fils, tous deux embarqués dans les méandres de l’Histoire.

En raison de la mise en place d’un couvre-feu dans les Alpes-Maritimes, les horaires des représentations ont changé. Ainsi, du mardi 3 au samedi 7 novembre, elles débuteront à 18h30 et dimanche 8, ce sera à 15h.

Pour plus de renseignements sur la pièce et la programmation du théâtre : www.anthea-antibes.fr