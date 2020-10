À volonté – Tu t’es vue quand tu manges ? est une bande dessinée de Mademoiselle Caroline et Mathou, parue aux éditions Delcourt, fin septembre 2020. Un récit complet, où l’humour et le talent de deux auteures se mêlent pour former une discussion autour d’un sujet qui les touche, leur poids.

Mademoiselle Caroline et Mathou sont sur la terrasse d’un café. Elles interpellent directement les lecteurs et lectrices, en se présentant. Caro a 46 ans, elle a trois enfants et est autrice. Elle aime désespérément le melon, les pâtes au pesto, les profiteroles et le beurre doux. Mathou a 37 ans et un enfant, elle est également autrice. Elle aime les pâtes et le beurre salé. Elles ont toutes les deux des kilos en trop. Elles voulaient présenter la grossophobie, car c’est présent partout : dans les séries, dans les magazines, dans les blagues et dans leur quotidien. La grosseur est assimilée à quelqu’un de fainéant, de faible, de raté, qui ne fait aucun effort. La grosseur est aussi assimilée à quelque chose de mal, de pas bien, à un échec. Tous les jours, les deux autrices entendent des paroles anti-gros, des remarques insidieuses, des conseils humiliants…

Aussi, à travers ce récit complet, les deux autrices veulent présenter une journée de grosse, pour comprendre leur quotidien, leur mal-être, leur besoin… Entre talent et humour, la grossophobie est présentée, à travers un quotidien bien rythmé, entre réveil, balance, habillage, transport en commun, ascenseur, travail, tentations, gourmandises, sport, regards, blagues… Une journée atypique de gros et grosses avec toutes les situations qui peuvent en découler, est donc à découvrir, pour mieux comprendre ces personnes, qui sont sans cesse à affronter le terrible miroir que leur renvoie la société. Malgré tout, la bande dessinée reste plaisante à découvrir, avec de l’autodérision, pour s’amuser et apporter de l’humour à ces situations plutôt déplaisantes. Elle est aussi sensible, invitant les personnes grosses à se sentir moins seules et les autres à prendre conscience que la grossophobie existe dans des comportements de tous les jours. Le dessin est simple, expressif, fluide et moderne.

À volonté – Tu t’es vue quand tu manges ? est un récit complet, des éditions Delcourt, dans lequel Mademoiselle Caroline et Mathou s’associent pour dénoncer la grossophobie, un mal sociétal, à travers leur quotidien difficile à supporter…