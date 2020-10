Nice : un grand week-end solidaire les 31 octobre et 1er novembre

Le 2 octobre, la tempête Alex a dévasté une grande partie des vallées de l’arrière et du haut pays niçois. Le milieu du spectacle, très attaché à ces villages, dans lesquels il a l’habitude de se produire devant un public toujours plus nombreux et chaleureux, ne pouvait pas ne pas se montrer solidaire. C’est pourquoi, artistes, producteurs, prestataires et partenaires du spectacle vivant de la région ont souhaité se mobiliser en organisant un grand week-end solidaire, samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre, au Théâtre de Verdure et au Théâtre de la Cité.

Des spectacles au Théâtre de Verdure et au Théâtre de la Cité

Même si la ville de Nice est sous le coup du couvre-feu, le spectacle vivant a tenu à remonter sur les planches le temps d’un week-end pour venir en aide aux sinistrés. Plus que jamais la solidarité est nécessaire.

Samedi 31 octobre, le rendez-vous est donné au Théâtre de Verdure de 14h à 20h et au Théâtre de la Cité à partir de 18h30 pour une grande soirée placée sous le signe de l’humour.

Dimanche 1er Novembre, le Théâtre de Verdure accueillera le public de 11h à 18h.

Le tarif est fixé à 10 euros. Le port du masque est obligatoire.

Pour ceux qui ne pourront pas venir, les organisateurs ont prévu un dispositif exceptionnel pour permettre de vivre ce week-end caritatif en live sur les pages Facebook de France 3 Provence-Alpes et Côte d’Azur.

De très nombreux artistes attendus

Les spectacles seront présentés par Bertrand Chameroy et Laurent Barat, tous deux originaires de la région. Durant ces deux jours, de très nombreux artistes, chanteurs et humoristes de la région vont se succéder sur la scène du Théâtre de verdure et du Théâtre de cité.

Sont ainsi attendus : Richard Galliano, Medi, Jean-Félix Lalanne, Stéphane Brunello, Baby G, Rebecca (la gagnante de the Voice kids), Miss América, Marjorie Martinez, Anne Carrère et Guy Giuliano, Jules Grison et Stéphanie Impoco, Richard Cairaschi, Stéphanie Paréja, No jazz, Manu Carré, Véronique Albou, Alexandra Miller, Sébastien Machado et bien d’autres…

Pour plus de renseignements : www.nicemusiclive.fr

Rendez-vous donc à Nice au théâtre de verdure et au théâtre de la cité pour ce week-end solidaire placé sous le signe de l’humour et de la musique.