Les gourmandises chocolatées Leonidas pour l’automne

Leonidas, les Maîtres Chocolatiers Belges, proposent de savourer l’automne à travers une tendance gourmande, pour les petits comme pour les grands. Un moment savoureux et réconfortant, pour se faire plaisir, tout en dégustant une truffe, ou des chocolats enrobés.

La tendance gourmande de cet automne pourrait bien être les truffes Leonidas, qui se décline en quatre recettes fondantes. Très populaire, la truffe est une ganache moelleuse et fondante, sous une coque fine de chocolat et un enrobage de cacao en poudre.

Pour patienter jusqu’à Noël, et laisser passer les soirées de plus en plus longues, succomber à la gourmandise, est plutôt plaisant, surtout lorsqu’il s’agit d’excellents chocolats. Ainsi, la jolie boîte de truffes, aux couleurs automnales, brune et orange dorée, pour le fourreau, met ces friandises en avant et en valeur. A l’intérieur, les truffes sont parfaitement rangées, pour retrouver facilement la déclinaison de quatre recettes.

Ainsi l’on découvre, tout d’abord la truffe classique, une ganache aux chocolats noir et lait, qui est enrobée de chocolat noir et saupoudré de cacao. Un délice intact et plaisant à retrouver.

La truffe noire présente une ganache au chocolat noir à 85% de cacao, qui est enveloppée de chocolat noir fin et recouverte de poudre de cacao noir de noir. La truffe est intense et forte, fondante et savoureuse, parfaite pour tous ceux qui aiment le chocolat noir.

La truffe spéculoos est faite d’une ganache au chocolat au lait et aux éclats de spéculoos. Elle est saupoudrée d’une poudre de cacao pur. La gourmandise est ici au rendez-vous, avec le fondant et la douceur de la ganache, mais aussi le croquant des éclats de spéculoos.

Enfin, il y a la truffe Marc de Champagne, un peu plus festive, parfumée, qui invite aux fêtes, avec une ganache aux chocolats blanc et lait, parfumée au Marc de Champagne, enrobée de chocolat noir et de poudre de chocolat blanc. La bouchée est doucement parfumée, savoureuse, fondante et très agréable en bouche.

Les Maîtres Chocolatiers Leonidas proposent aussi, pour cet automne, les aubes d’Hiver, des champignons gourmands, la noix au chocolat au lait et la feuille d’automne, au lait praliné croquant.

Les Maîtres Chocolatiers Leonidas et leurs gourmandises chocolatées pour l’automne sont à retrouver par ici.