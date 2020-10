Vous n’avez pas le temps de vous occuper personnellement de vos tâches ménagères ? Pas de panique ! Grâce à une super plateforme d’aide à domicile à Paris, vous pouvez bénéficier de la crème du ménage haut de gamme pour votre confort !

Aide ménagère pour particuliers à Paris

Afin de profiter davantage du peu de temps libre dont vous disposez pour votre détente, Nobo propose une offre multiservice de haut standing pour prendre soin de votre intérieur et extérieur. Leur mission est de vous trouver une femme de ménage à domicile, qui s’adaptera à votre quotidien, tout en réalisant ses obligations avec soin et efficacité. Leurs équipes d’aides ménagères sont tout à fait à l’aise avec les environnements luxueux et délicats, elles disposent des qualités professionnelles requises et d’un savoir-faire reconnu pour vous rendre la vie plus facile !

Leur vocation : rendre vos espaces de vie propres et agréables, en tant que véritable partenaire au quotidien, et vous offrir un entretien du domicile et du linge à la hauteur de vos attentes.

Des prestations de ménage très variées

Leur concept assez novateur sur le marché du ménage à domicile repose sur des interventions personnalisées chez vous à Paris. Ils mettent à votre disposition une sélection rigoureuse d’intervenantes habituées au nettoyage de grands espaces, formées au standard hôtelier. En plus de l’entretien classique du domicile et du linge, leurs aides ménagères haut de gamme à Paris peuvent également s’acquitter des tâches ménagères annexes, comme le nettoyage de vos surfaces vitrées, l’entretien des sols et des sanitaires, le décapage de votre four, le nettoyage de votre réfrigérateur, l’entretien de vos meubles, de votre argenterie, l’arrosage de vos plantes…

Que ce soit pour un besoin ponctuel ou permanent, leurs équipes s’adaptent entièrement à toutes vos exigences. Chez Nobo, le leitmotiv est de vous assurer un service complet en adéquation avec vos besoins, avec une simplicité dans l’action qui rend leurs interventions discrètes et efficaces.

Leurs engagements

En tant que partenaire de proximité et interlocuteur direct, vous êtes assuré de bénéficier d’un service haut de gamme qui respecte un processus de qualité très strict. Leur personnel de maison à Paris utilise exclusivement des produits d’entretien écoresponsables, respectueux de la santé des personnes et sans danger pour vos biens.

Dans le souci permanent de votre mieux-être, ils s’engagent à rendre pérenne la grande propreté de vos habitations, essentielle à votre santé et à votre confort. De plus, ils agissent toujours dans le respect strict de votre intimité. À chaque prestation, vous conservez la même femme de ménage expérimentée.

Ils sont continuellement à votre écoute, et pour vous faire gagner du temps, la gestion des interventions se fait via votre espace client en ligne.

N’hésitez pas à visiter leur site internet pour prendre connaissance de leurs offres, de leurs périmètres d’intervention, des différents tarifs, et surtout du taux de satisfaction attribué aux femmes de ménage Nobo. Dès que vous les sollicitez, ils vous recontactent afin d’organiser rapidement un rendez-vous directement à votre domicile.