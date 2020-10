Charlock – Nouvelle collection de romans illustrés des éditions Flammarion

Charlock est un nouveau héros des éditions Flammarion, débutant ainsi une série de romans jeunesse illustrés. La disparition des souris et Le trafic de croquettes sont les deux premiers titres, de cette nouvelle collection, parus fin septembre 2020, de Sébastien Perez et Benjamin Lacombe.

A Paris, en 1975, Charlock vivait depuis deux ans avec Mamzel Marcelle. Ils habitaient dans un très vieil appartement. La vieille femme partageait la plupart de son temps entre sa chambre à coucher et son salon. L’appartement était un terrain d’entrainement parfait pour Charlock qui pouvait grimper aux rideaux, sauter d’étagères en étagères, slalomant entre statuettes, boîtes, vide-poches…

New York, en 1917, Charlock demande à son ami ce qu’il regarde comme ça. Le pigeon qui louche à l’air absent, mais finit par expliquer que la rue semble bien trop calme ce matin, et cela ne lui dit rien qui vaille. Charlock tente de le rassurer rappelant que les gens ont fait la fête la veille au soir, et qu’ils font désormais une grasse matinée ! Le pigeon ne cherche pas plus loin, puis raconte à son ami le chat, comment il a atterri dans cette ville…

Charlock est un chat, et comme tous ses semblables, il possède plusieurs vies. Aussi, à travers ces romans, ce sont plusieurs de ces vies et aventures qui vont être à découvrir, voilà pourquoi l’on se retrouve à Paris en 1975 et aussi à New York en 1917, avec le même héros, mais pas les mêmes amis et compagnons. Des évènements troublants vont amener le petit chat bleu à enquêter, d’abord sur la disparition de son amie la souris Magali, puis, dans le deuxième tome, il va devoir réussir une mission périlleuse, pour rétablir la paix dans les rues. Les récits sont bien rythmés, découpés en plusieurs chapitres, permettant une lecture plus facile pour les jeunes lecteurs, qui suivent les pas de ce petit chat malin, aventureux et courageux. Les illustrations accompagnent parfaitement le texte, offrant un bel univers graphique à découvrir.

Charlock est une nouvelle série de romans illustrés, des éditions Flammarion. Deux titres sont à découvrir, invitant à découvrir un petit chat aventureux, qui mène l’enquête, avec l’aide de ses amis animaux, à travers les époques et les grandes villes.