Guide pour choisir un vélo à assistance électrique

Depuis quelques temps, le marché du vélo électrique ou vélo à assistance électrique s’accroît jour après jour. Le nombre des constructeurs augmente, les gammes sont variés : vélo électrique trekking, vélo de route électrique, VTT électrique, VAE de ville. Il semble difficile de faire sa sélection parmi une variété des modèles de vélos électriques. Voici quelques critères à considérer pour faire le bon choix de ce mode de transport.

Choisir un vélo électrique selon son utilisation

Pour faire le bon choix d’un vélo électrique, il faut avant tout s’informer sur ses intentions concernant l’utilisation de son nouveau vélo à assistance électrique abrégé en VAE.

En outre, un vendeur qui se prête à offrir des gammes de VAE sans prendre d’abord le temps d’établir son profil risque de manquer d’éléments importants.

Un autre piège à éviter est d’être tenté d’opter pour un vélo « bon à tout faire ». Il faut faire attention aux « multifonctions ».

Il est important de connaître sa principale utilisation. Cela peut aider à trouver le modèle choisir parmi les différents types de vélos électriques.

Pour trouver toutes les nouveautés en matière de VAE, il suffit de consulter un site de location dédié aux cyclistex comme Lilibike.

Choisir un vélo électrique selon sa motorisation

Il paraît toujours un peu difficile de choisir entre les différentes modèles de moteurs présentés sur les vélos électriques. Le paramètre principal à considérer est l’emplacement du moteur d’un vélo électrique. Cela peut être situé au niveau du pédalier, au niveau de la roue avant et au niveau de la roue arrière.

Toutes les motorisations offrent des sensations variées, c’est pourquoi il est essentiel de les mesurer en testant en situation réelle, dans l’idéal sur son itinéraire traditionnel.

Cependant, on peut maintenant examiner une vraie généralisation du moteur pédalier avec différents capteurs comme capteur de vitesse, capteur de cadence et capteur de couple.

La technologie se dirige constamment vers plus de « sensation vélo », avec moins d’impact de séparation lorsque l’assistance se coupe. Le but est d’encourager le mouvement dans l’extension naturel de l’effort de l’utilisateur.

Au niveau des batteries, la plupart des cyclistes utilisent en ce moment la technologie Lithium. Néanmoins, il y a encore une grande différence de qualité. Il est préférable de se tourner vers les batteries présentées par les fabricants reconnus.

Choisir un vélo électrique selon sa taille

La sélection d’un vélo qui se conforme à sa morphologie est essentielle ! Nombreuses sont les questions qui se posent pendant l’achat d’un vélo, la plus essentielle est celle qui est toujours négligée, c’est la sélection de la taille de son vélo.

Cependant, il faut accorder plus d’attention aux publicités effectuées dans les magazines et aux conseils de certains vendeurs, susceptibles d’écouler des promotions et des stocks, que de répondre certainement aux exigences des cyclistes.

Il faut alors définir la taille du cadre de son nouveau vélo, la plus correspondant à sa morphologie, paramètre important pour un plaisir de conduite douce et un meilleur confort.

À cet égard, il existe des formules suivant la longueur de son entrejambe, qui permettra au détaillant de définir la taille du cadre, distance entre le sommet du raccord de selle et l’axe du pédalier.

Alors, pour partir en voyage à vélo, il faut savoir que la taille de ce mode de transport est un critère à prendre en compte. Avec un vélo électrique, il est possible de parcourir différents endroits. Pour profiter du paysage d’Arcachon par exemple, il est conseillé de louer un vélo à Arcachon pour réaliser ses différentes promenades dans la ville.