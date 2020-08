Clipper : À la découverte de thés & tisanes bio aux recettes originales

Cela fait trop longtemps que je n’ai pas parlé de mes favoris dans la catégorie « thés et tisanes » sur le blog. Je me suis dit que la découverte récente de la marque Clipper serait une belle occasion de remédier à cela. Voici donc un aperçu des thés que j’ai pu déguster dernièrement, ainsi que la présentation de mes préférés.

En réalité, je connaissais Clipper de nom parce que beaucoup de personnes autour de moi m’en avaient parlé. Clipper se démarque par la composition de ses thés 100 % bio et naturels. La marque est fortement tournée vers l’environnement, elle a à cœur de satisfaire les aficionados de thé, dans le respect de la planète et de ses habitants. Je suis de plus en plus adepte aux marques qui n’hésitent pas à s’investir dans la fabrication de leurs produits. Du coup, je me suis un peu plus renseignée sur ses valeurs, et j’ai appris qu’elle était « la plus grande marque de thé équitable au monde ». L’idée étant de soutenir au maximum les producteurs et leurs familles, je valide !

Clipper : Des thés & tisanes originales et bio

Pour commencer, je trouve que la marque se démarque par ses packagings colorés, hyper sympas. À l’intérieur des boîtes, des sachets emballés individuellement pour garder tout l’arôme du thé. J’ai d’abord été surprise par l’originalité des recettes proposées. Il suffit de choisir parmi les catégories suivantes : thés verts, thés blancs, thés noirs et infusions.

Dans la catégorie des thés noirs, vous pourrez en déguster 4, parfaits notamment pour le petit-déjeuner, à savoir : « English breakfast bio », « Earl Grey bio », « bio Petrouchka » et le « bio Jardin d’Orient ». La gamme des thés verts est pas mal non plus, avec pas moins de 7 saveurs fruitées, aux parfums de menthe, framboise, citron, fraise, gingembre, etc. Les thés blancs répondent présent autour de 3 recettes acidulées : lovely citron, enchanting framboises et zesty orange.

Mes coups de cœur

Depuis plus d’un an, je me suis mise à déguster toutes sortes d’infusions que je trouve plus douces en bouche. J’apprécie aussi le fait qu’elles soient sans théine pour pouvoir en boire tout au long de la journée. Avec Clipper, j’ai eu l’embarras du choix, car la marque en possède 13 au total, sans compter les 3 recettes d’infusions froides.

Et parmi mes coups de cœur, il y a 3 recettes qui continuent de me suivre :

L’infusion bio Attrape-Rêves qui, comme son nom l’indique, sera parfaite juste avant le coucher. Elle possède un côté réconfortant avec la camomille qui vient adoucir le tout, et notamment la cannelle qui reste subtilement présente.

L’infusion bio Mes Belles Gambettes m’a de suite interpellée, car j’adore son petit nom. Et aussi parce que j’aime finir mes repas par une infusion. Alors si en plus elle peut m’aider à me sentir plus légère, je prends ! C’est la tisane parfaite selon moi : un goût que l’on peut doser grâce au temps d’infusion, la recette qui ressort bien en bouche avec la fleur de sureau et l’hibiscus qui se mélangent à merveille.

L’infusion bio Citron & Gingembre, le classique simple et efficace. Tout le monde l’aime à la maison, moi la première. Ce sont deux ingrédients dont je raffole dans les thés et tisanes. Le goût est au rendez-vous, bien loin d’être chimique.

Si vous avez envie de déguster quelques-uns de ces thés Clipper, n’hésitez pas à vous rendre en GMS ou en magasin bio. Vous trouverez forcément votre bonheur !