Octobre arrive à sa fin et j’en profite pour vous présenter la My Sweetie Box #Octobre 2020 ! Arrivée il y a quelques jours dans ma boîte aux lettres, je me suis empressée de l’ouvrir pour en découvrir son contenu. Ce mois-ci, le thème était “Nana-turality”, le rendez-vous Green de l’automne. Vous devez vous douter que j’en étais ravie, moi qui ais une approche cosmétique plutôt centrée nature. Allez, je déballe tout ça avec vous !

La box green de l’automne

Le mois dernier, je vous avais présenté le thème “So Citadine” de My Sweetie Box de Septembre. Ce mois-ci, découvrons ensemble les produits et échantillons sur le thème “Nana-turality. Un thème green visant à se reconnecter à la nature ! Le mantra du mois est “s’éloigner de tout rapproche un peu de l’essentiel”, une citation de Loïck Peyron. Autrement dit, My Sweetie Box est là pour nous reconnecter un peu avec mère nature ! Encore un thème dans lequel je me retrouve parfaitement et une box qui a comblé mes attentes !

Savon soin Cacoloé La Kaz Naturelle

Je ne pouvais commencer ce déballage de la My Sweetie Box #Octobre 2020 que par le savon soin Cacoloé La Kaz Naturelle. Si vous suivez mes articles, vous avez du comprendre mon amour pour les savons solides. Je ne me douche qu’avec ça, et de préférence avec des produits clean.

Ce savon soin est concocté par une marque éthique répondant à l’envie de mieux consommer et prendre soin de soi. Ainsi, la marque propose des produits simples, multifonctions, efficaces et surtout accessibles. Fabriqués en France, leurs produits sont super bien notés sur INCI Beauty. À peine sorti de la box, ce petit savon orangé embaume l’air. Son odeur est divine et me donne presque envie de croquer dedans. Composé d’huile de carotte, poudre de concombre, Aloé Vera et poudre d’urucum, il permet aux peaux sèches de s’hydrater et aux peaux fatiguées à retrouver leur éclat. Son parfum est délicatement réhaussé d’huiles essentielles de nard, d’encens et de citron, entre autres.

Sous la douche, la mousse légère glisse parfaitement sur le visage et créé une texture très agréable. Facile à rincer, la peau est toute douce et hydratée. L’odeur reste légèrement sur la peau mais pas assez longtemps à mon goût tant je l’apprécie ! Vous l’avez donc compris, je suis totalement conquise par ce premier produit !

Après-shampoing Voile de pureté Omnisens

Le deuxième produit tiré de la boîte me correspond moins. Il s’agit d’un petit flacon d’après-shampoing Voile de pureté de la marque Omnisens. Cette dernière propose des produits visant à recréer à la maison toute l’expérience sensorielle du spa. Depuis 2004, la marque offre ainsi des soins aux textures et aux parfums envoûtants. Inspirés de la richesse de la nature, les produits Omnisens possèdent en moyenne 91% d’ingrédients naturels sur l’ensemble des formulations de la gamme. Ils sont garantis sans paraben, huiles minérales et silicones, sont formulés sous contrôle dermatologique et non testés sur les animaux.

Cet après-shampoing Voile de Pureté est réparateur et démêlant, il nourrit en profondeur la chevelure et laisse un doux parfum d’agrume et thé vert.

Si ce produit me correspond peu, c’est parce que j’ai la chance d’avoir des cheveux ultra coopératifs. Je n’ai donc absolument pas besoin d’après-shampoing, et n’utilise que des shampoings solides. Je ne l’ai donc pas testé, mais je l’ai ouvert pour tester la texture et l’odeur. Et celle-ci est très agréable, je peux vous le garantir !

Gommage au thé Örtte

Basée sur les traditions nordiques, “Ört” signifie “plantes” en suédois et “te”, fait référence au Thé. S’inspirant des meilleurs ingrédients naturels et des bienfaits du Thé sur notre organisme, Örtte propose une sélection de produits haut de gamme pour répondre naturellement à tous les besoins de la peau. Le Thé est reconnu pour ses vertus antioxydantes et énergisantes permettant de revitaliser, renforcer et donner de l’éclat à la peau. Les gommages TeaTox sont spécialement conçus pour convenir à tous les types de peau grâce à leurs ingrédients naturels d’excellente qualité. Dans la box, on trouve une des sélections suivantes : TeaTox Body Scrub Cellulite, Face Scrub, Body Scrub, Coffee Scrub et Acne Scrub. C’est de ce dernier qui était dans ma boîte et dont je vais vous parler. Dans un large paquet de 200g, je découvre une poudre humide de thé qui sent assez fort. L’odeur peut être assez déstabilisante à l’ouverture, mais elle s’adoucit un peu lors de l’application. Totalement naturel, ce soin détox aide à éliminer les impuretés du visage et du corps. L’Aloe Vera, l’extrait d’Avoine et le Miel hydratent et apaisent naturellement, tandis que la Vitamine C revitalise et renforce la peau, pour une apparence fraîche et radieuse.

De Bruyère, est une marque française de cosmétique et maquillage s’efforçant de répondre aux besoins des consommateurs tout en respectant leur peau. Ainsi, elle propose une gamme complète de produits aux senteurs irrésistibles et aux packagings designs et colorés. Pour My Sweetie Box #Octobre 2020, c’est un crayon pour les yeux couleur marron glacé qui y a été glissé. À la couleur douce et au fini mat, il est idéal pour un maquillage raffiné et souligne le regard d’un geste simple. On apprécie les ingrédients naturels dont une partie est d’origine biologique. Sans parabènes, sa texture crémeuse s’étale correctement sur la paupière. Le crayon yeux est peut-être un des maquillages que j’utilise le plus fréquemment. Je trouve ça rapide et efficace généralement pour souligner le regard. Habituellement, je mise plutôt sur un noir bien dense et j’ose rarement, voire jamais, les couleurs. Finalement, l’opportunité d’un marron glacé me permet de tenter un maquillage automnal mais discret qui me plaît bien.

Mini pochette écologique wax Makosmé

Les pochettes et moi, c’est une longue histoire d’amour. À l’instar des jolies boîtes et des carnets, je les collectionne dès que j’en ai l’occasion. J’adore ça ! Alors découvrir cette superbe petite pochette à maquillage dans My Sweetie box #octobre 2020 est un vrai plaisir !

Makosmé est le fruit d’une démarche engagée pour valoriser des cosmétiques haut de gamme, naturels et éthiques. L’idée de la marque est d’accompagner les personnes dans la baisse de la surconsommation de cosmétiques, d’utiliser des produits au plus juste de vos réels besoins et de s’orienter vers de la consomm’action haut de gamme: éthique, originale, saine et efficace.

La Mini Pochette en wax a été pensée pour être un objet écologique et pratique. En effet, elles sont créées à partir de chutes upcyclées. C’est-à-dire qu’on leur a offert une seconde vie alors qu’ils étaient en fin de parcours créatif. Au lieu d’être détruit, ces tissus sont revalorisés dans un produit utile et élégant. Elle se glisse aisément dans les plus petits sacs pour ranger facilement tout ce qui traîne habituellement au fond. La matière du wax, reconnue dans le monde, est originale et chaleureuse. Pour ma part, cette petite pochette reste à la maison en attendant le prochain voyage, pour y glisser mes bijoux préférés. Pour en prendre soin, je peux la laver dans mon cycle de linge habituel à 40°C.

