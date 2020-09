My Sweetie box #Septembre 2020

Votre rentrée s’est bien passée ? La mienne s’est faite en bonne compagnie, avec la My Sweetie Box #Septembre ! Ce mois-ci, le thème était “So citadine” et je peux déjà vous annoncer que j’ai eu un véritable coup de coeur pour un des produits ! Découvrez avec moi son contenu !

La box So Citadine de la rentrée

Le mois dernier, je vous avais présenté le thème “Tout baigne” de My Sweetie Box d’Août. Ce mois-ci, découvrons ensemble les produits et échantillons sur le thème “So Citadine”. Un thème working girl qui convient bien à la rentrée ! Le mantra du mois est “Beyoncé ne s’est pas faite en un jour”, autrement dit “être au top, ça prend du temps, mais on y arrive !” Notamment si on se fait chouchouter par My Sweetie Box ! Je dois dire qu’au début, j’étais un peu sceptique sur cette box, la première fois que je l’ai reçue. Mais plus les mois passent, et plus j’adore !!

Huile sèche réparatrice Palmer’s

Je commence la présentation de la My Sweetie Box #Septembre directement avec mon coup de coeur ! L’huile sèche réparatrice Palmer’s. Autant vous dire que je ne connaissais pas du tout et que je n’étais même pas familière avec le concept d”huile “sèche”. C’était d’ailleurs totalement illogique. Comment une huile pouvait-elle être sèche ? Eh bien quand elle pénètre rapidement et totalement dans la peau et qu’elle ne laisse pas de voile gras ! Ainsi, la peau reste “sèche” mais bien hydratée.

Quelques mots sur Palmer’s

Palmer’s est le spécialiste du soin de la peau et des cheveux, secs, abimés et déshydratés depuis 1840. La marque se distingue notamment grâce à sa gamme au Pur Beurre de Cacao qui hydrate en profondeur et répare les imperfections. Palmer’s propose plusieurs autres gammes au Beurre de Karité, à l’Huile d’Olive ou encore à la Noix de Coco pour répondre à tous vos besoins.

Alors, cette huile sèche, ça donne quoi ?

L’huile sèche au Pur Beurre de Cacao et à la Vitamine E visage et corps Palmer’s est un véritable soin pour la peau. Destinée plutôt aux peaux à problèmes, mais pas que, elle nourrit et soigne en profondeur. Forcément, avec du beurre de Cacao dans les ingrédients, vous vous doutez que l’odeur est à tomber. Des effluves gourmandes imprègnent la peau tandis qu’on prend le soin de la câliner et de la masser. Un vrai plaisir olfactif qui donne envie de gourmandises chocolatées !

Idéale pour les peaux sèches et abîmées, elle unifie le teint et estompe l’apparence des cicatrices et vergetures. Dotée d’un score correct de 12,9/20 sur INCI Beauty, c’est surtout la présence de silicone qui fait pencher la balance négativement. Cependant, l’avis des utilisatrices est unanime : elle est géniale et permet effectivement de réduire les vergetures ! Le petit plus que j’adore, c’est justement le principe de l’huile sèche qui ne colle pas ni ne laisse la peau huileuse. Le produit pénètre super rapidement dans la peau et la rend instantanément lisse.

Rouge à lèvre Naturel Perfect SLA Paris

Je poursuis avec la découverte d’un joli rouge à lèvres de SLA Paris. Ma quête d’un rouge à lèvre est, je pense, éternelle ! Bon, j’avoue qu’avec le port du masque toute la journée, mes rouges à lèvres sont au placard… Cependant, je serais ravie de le ressortir quand nous abandonnerons les masques !

Quelques mots sur SLA Paris

“Un concept frenchy de maquillage professionnel, en version clean beauty” Serge Louis Alvarez, créateur de la marque, imagine depuis bientôt 30 ans des produits et techniques de maquillage uniques qui répondent aux nouvelles exigences des passionnés du monde de la beauté. Des produits aux formules de qualité développés et fabriqués dans notre laboratoire français. L’origine des produits est extrêmement importante pour le fondateur de la marque. SLA Paris a la volonté de développer ses produits dans son laboratoire à Valence, dans la Drôme, département pionner du bio en France.

Et le rouge à lèvres alors ?

J’étais vraiment contente de découvrir un rouge à lèvres dans la My Sweetie Box #Septembre ! Malheureusement, avec la chaleur, il s’est un peu cassé quand je l’ai ouvert. J’ai donc préféré lui laisser le temps de refroidir et se renforcer. Toutefois, j’ai pu tester sa couleur et c’est pile celle que j’adore ! Ce rouge bordeaux / sang qui rendent les lèvres à la fois élégantes et sexy. Le petit plus : il hydrate les lèvres grâce à l’huile d’aloe vera qu’il contient. Et il ne contient ni paraben, ni phénoxyethanol, ni PEG. Et les produits sains, nous, on adore !

Profitez de -15% avec le code SB15 jusqu’au 21-10-2020 sur la boutique en ligne !

Vernis à ongle L’Onglerie

Autre belle surprise de la My Sweetie Box #Septembre : un vernis L’Onglerie. Autant vous dire que j’adore les vernis et j’étais ravie d’en découvrir un dans la boîte ! Sept couleurs différentes étaient disponibles et ont été parsemées aléatoirement dans les box. Pour ma part, j’ai bénéficié d’un vernis blanc.

Quelques mots sur L’Onglerie

Créateur d’ongles depuis 1983, L’Onglerie est le réseau de franchises n°1 spécialisé dans la beauté des mains et des pieds. Avec plus de 115 centres en France, dans les Dom Tom et au Maroc, il y a toujours un institut L’Onglerie proche de chez vous ! Les principales prestations des instituts sont la pose de faux ongles en résine ou gel et les soins de mise en beauté des mains et des pieds. L’Onglerie propose aussi la commercialisation d’une gamme complète de vernis et cosmétiques de haute qualité pour la beauté des mains et des pieds.

Et le vernis, ça donne quoi ?

Le blanc n’est pas ma couleur préférée en vernis, alors au début j’étais un peu déçue. Mais quand j’ai envie d’avoir des jolis ongles discrets, ça m’arrive de faire une french manucure. J’ai tendance à la faire de manière un peu “estompée”, c’est-à-dire que je recouvre le blanc d’une couleurs rosée ou beige peu opaque. Ainsi, ça rend l’ongle plus réaliste, quand le blanc en dernier qui ressort un peu trop à mon goût. Du coup, finalement, cette couleur blanche tombe assez bien puisqu’il ne m’en restait plus.

Toujours appliquer le vernis à ongles sur une base. Appliquer en 2 couches fines, laisser sécher entre 2 applications. Protéger le vernis par un Fixateur ou un Top coat. Et comme la tendance est aux ongles dépareillés, au mix & matched nailarts, on n’hésite pas à mixer les couleurs de la grande gamme de vernis à ongles L’Onglerie. Que le désordre chic et la créativité soient à l’honneur !

Crème de nuit hydratante 50ml Dr. Eve_Ryouth

Le dernier produit présent dans la My Sweetie Box #Septembre est la crème de nuit hydratante Dr. Eve_Ryouth. C’est un produit que je n’utiliserais pas car il ne m’est pas vraiment destiné (je suis un peu jeune pour penser aux rides). Et j’avoue ne rien mettre sur ma peau la nuit à part quelques huiles végétales précieusement sélectionnées. Mais je me suis empressée de l’offrir à ma mère qui était ravie du cadeau !

Quelques mots sur Dr. Eve_Ryouth

Dr. Eve_Ryouth est le fruit d’années de recherche en cosmétiques et soins anti-âge. La marque avait la volonté de combiner les meilleurs ingrédients actifs du marché et créer une ligne de soins cosméceutiques avec des produits composés d’ingrédients naturels et issus de la science dont les recherches ont montré des résultats de qualité. Tous leurs produits contiennent de multiples ingrédients actifs étonnants et sans ajouts inutiles. Une marque qui rend hommage aux femmes développant leurs produits à la pointe de la science des soins de la peau. Dr. Eve_Ryouth cible tous les âges avec des signes de vieillissement, mais les meilleurs résultats peuvent être observés sur une peau plus mature.

Que vaut cette crème ?

Comme précisé plus haut, je n’ai pas testé cette crème de nuit. Par contre, je l’ai ouverte pour sentir son odeur, et croyez-moi c’est un régal ! L’odeur est si douce et en même temps acidulé, c’est un vrai plaisir !

Cet hydratant de nuit à la vitamine C est livré dans un tube adapté aux voyages et est en édition limitée. Il contient l’une des meilleures formes de vitamine C – acide L-ascorbique, combiné à des ingrédients stimulant l’hydratation tels que l’acide hyaluronique, l’huile d’argan et l’huile de rose, visant à éclaircir le teint inégal et à repulper la peau fatiguée et déshydratée.

L’acide hyaluronique se trouve naturellement dans notre peau mais au fur et à mesure que nous vieillissons, la production naturelle d’acide hyaluronique ralentit. C’est un élément clé qui donne à la peau un aspect rebondi et jeune car il retient l’humidité (jusqu’à 1000 fois son propre poids). Celui utilisé dans ce produit est appelé hyaluronate de sodium et il s’agit d’une plus petite taille d’acide hyaluronique capable de pénétrer et d’hydrater des niveaux plus profonds de la peau que l’acide hyaluronique classique.

Shooting photo mode femme DF Studio

On finit donc la présentation de la My Sweetie Box #Septembre avec une offre pour un shooting photo mode femme chez DF Studio. Toutefois, cela ne concernera que les parisiennes, ou les personnes pouvant faire le déplacement. En effet, le DF Studio se situe à Paris.

Quelques mots sur DF Studio

Divas Fabulous Studio est une équipe de professionnels de la communication par l’image : photographes, maquilleurs, coiffeurs, esthéticiennes… Tous les membres ont plusieurs années de pratique au sein de grands studios, auprès des médias et personnalités. Chez DF Studio, vous êtes totalement prise en charge par cette équipe professionnelle, comme une star vous serez maquillée car, cette fois, c’est vous sous le feu des projecteurs.

Divas Fabulous Studio propose de vous révéler à l’occasion d’un shooting photo d’exception valable pour 1 personne. D’une durée de 2 heures, vous serez maquillée et pourrez porter 2 tenues différentes.Vous repartirez avec 1 photo en haute résolution à choisir parmi l’ensemble des photos réalisées et une retouche professionnelle de la photo choisie.

Pourquoi je suis déçue de cette offre ?

J’avoue que cette offre me fait un peu grincer des dents car elle est exclusive. La box est à destination de tout le monde, pourtant, ici, seules les parisiennes pourront en profiter. Je trouve que ce n’est pas très bien pensé de proposer une prestation que l’on peut réaliser dans une seule ville. Cela exclut beaucoup trop de clientes et c’est bien dommage. Toutefois, vous pouvez conserver ce coupon et en profiter si vous avez l’occasion de monter dans la capitale.

Il est encore temps de vous abonner pour recevoir l’édition d’Octobre dans votre boîte aux lettres ! Sur le site de My Sweetie Box.