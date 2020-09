Elfes, tome 27, Les Maîtres Ogham

Les Maîtres Ogham est le vingt-septième tome de la série fantastique Elfes, des éditions Soleil. Une nouvelle bande dessinée, parue en août 2020, de Nicolas Jarry, Gianluca Maconi et Bertrand Benoît, qui présente un elfe Sylvain, un guerrier.

Remonter dans sa mémoire est difficile pour Kaënn, malgré ses efforts, même en s’écorchant l’âme, il se retrouve toujours coincé. Il n’arrivait pas à remonter plus loin que le jour de son arrivée dans le clan des Hautes frondaisons. Il n’était qu’un jeune elfe de trois ou quatre ans. Il ignorait la raison de leur venue ici. Il ne se rappelle plus d’où il venait et ce qu’était devenu le reste de son clan. Il se rappelle son père, mais aucun souvenir de l’endroit où il avait grandi, ni même de sa famille. Il se souvient seulement de deux, du visage de son père et de ces derniers mots. Kaënn devait devenir fort et apprendre l’art du sabre et des Ogham. Comme un cauchemar, le jeune elfe entendait ses paroles tous les soirs, avant de sombrer dans le sommeil. Il ne se rappelle pas avoir éprouvé du chagrin lorsque Yaëva, Maître Ogham, trancha la tête de son père…

Des souvenirs terribles hantent Kaënn, qui espère un jour pouvoir venger la mort de son père, dont il a peu de souvenirs, mais qui restent ancrer en lui. Mais sous la protection du même Maître Ogham qui a tué son père, le jeune elfe apprend, grandit, pour devenir un guerrier. Malheureusement ses espoirs vont s’évanouir lorsqu’un autre guerrier va mettre fin aux jours d’Yaëva, affaiblie par la maladie. Un duel inconcevable et sans honneur, pour Kaënn, qui jure de la venger… Le récit est tortueux, comme le passé et la vie du jeune elfe, qui tente de trouver sa place et de ne pas se laisser emporter par ses sentiments. Mais entre honneur et vengeance, il va doit faire un choix difficile et douloureux, un chemin qui le mènera vers la vérité et des souvenirs bouleversants. La bande dessinée est captivante, entre la rage de la jeunesse, la vengeance et la recherche de la vérité, pour un jeune elfe qui tente de trouver sa place et les raisons de son existence. Le dessin est toujours aussi plaisant, beau et travaillé, offrant un bel album à découvrir.

Les Maîtres Ogham est un nouvel album de la série Elfes, des éditions Soleil, qui vient présenter un jeune elfe sylvain meurtri par la mort de son père, adopté par le Maître Ogham qui l’a tué et déchiré entre l’honneur et la vengeance.