Bonjour la science – Un projet global pour la vérité

Bonjour la science est une bande dessinée de Placide Babilon, parue fin août 2020, aux éditions Delcourt, dans la collection Pataquès. Un livre-magazine, qui débute avec ce numéro zéro, entre absurde, humour et science.

C’est par un édito, bien évidemment, que débute l’ouvrage, présentant la science comme puissante, mystérieuse et implacable. Cette clé de l’univers, les Mayas l’avaient bien compris, mais ils avaient préféré se droguer… A leur décharge, les cactus hallucinogènes et les sciences sont deux bons moyens d’affronter les complexités de la vérité. Cependant, de récentes études contestent la nécessité de consommer du LSD pour construire une centrale solaire orbitale ou pour monter un meuble IKEA ! Puis le courrier des lecteurs apparaît, avec une carte postale, une promo sur les bananes, une prémolaire de titanosaure et une moitié d’un lézard. Après concertation du comité de rédaction, la décision de ne pas publier la promo sur les bananes a été prise. Aussi, c’est par la carte postale que va débuter ce courrier des lecteurs…

Ainsi, comme dans un magazine, plusieurs rubriques et articles sont à retrouver. Après l’édito, le courrier des lecteurs, la publicité, les offres d’emploi, l’astrozoologie et le sommaire, les articles et les dossiers vont s’enchaîner. Des personnages sont à retrouver, au fil des pages, et de temps à autre, offrant une dynamique, à cet ouvrage totalement absurde et dément. L’auteur s’amuse, met en scène des personnages dans des articles, des dossiers, des interviews impossibles, improbables et pleines de folie, tout en présentant un institut unique. Il réussit l’exploit d’associer l’absurde et la science, à travers un humour décalé et loufoque, avec des choses qui n’ont ni queue ni tête, traitant malgré tout de choses qui parlent à tous, comme l’apocalypse, l’alimentation, le bricolage, etc. et quelques guests star. Le dessin est simple, avec un trait fin et efficace.

Bonjour la science est une bande dessinée plus qu’originale, parue aux éditions Delcourt, dans la collection Pataquès. Un livre-magazine unique, déjanté, mêlant absurde, humour et science, à travers des articles improbables qui sont pourtant à lire !