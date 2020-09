E liquide : comment se comporte le marché des liquides de cigarette électronique ?

Actuellement, de nombreuses actions sont menées pour encourager les fumeurs à arrêter la cigarette. En effet, plusieurs fois par an des politiques antitabac sont menées en France afin d’encourager les citoyens à réduire et même à arrêter complètement de fumer. Plusieurs actions sont alors mises en place comme l’augmentation du prix du paquet de cigarettes et des campagnes de publicité. À côté de cela, un domaine se porte mieux, celui de la cigarette électronique dotée de e liquide.

Mais le marché de ce produit s’est-il toujours aussi bien porté ? Quelle est la tendance pour les prochaines années ? Les réponses se trouvent dans l’article suivant.

La réussite des premières années du e liquide

À son arrivée en France, la cigarette électronique suscite un très vif intérêt chez les Français. En effet, ces derniers sont curieux, mais surtout heureux de pouvoir adopter une nouvelle solution, beaucoup moins nocive que celle de la cigarette classique. Retrouvez des détails sur le site eliquidandco.com. Des boutiques se sont aussi montées un peu partout en France pour mettre en valeur ces produits et développer sa notoriété.

Plusieurs raisons favorisent le succès de la cigarette électronique en France :

Le prix du paquet de cigarettes,

La plus grande connaissance de ces produits,

Toutefois, cette grande réussite est atténuée quelques années plus tard à cause des rumeurs qui circulent à son sujet.

La remise en cause de l’e liquide : les causes

Après une très belle période de croissance en France, le succès de la vapoteuse retombe. Tout d’abord, des rumeurs circulent à propos des dangers de la cigarette électronique. Ces rumeurs freinent alors certains fumeurs à investir dans le e liquide comme substitut de la nicotine classique. Au même moment, le prix du paquet de cigarettes stagne en France.

Pour rassurer le marché, il faut attendre la mise en place de normes européennes qui encadrent strictement la consommation de la cigarette électronique. Désormais, les accessoires des cigarettes électroniques doivent répondre à des normes strictes pour être vendus en Europe. Ce contexte rassure les Français qui sont à nouveau favorables à ces investissements pour se passer définitivement de la cigarette classique. Aujourd’hui, la France est d’ailleurs l’un des pays les plus actifs dans le domaine de la cigarette électronique.

Le contexte du marché de l’e liquide aujourd’hui

L’encadrement juridique de la cigarette électronique est particulièrement bénéfique à sa consommation. Encouragés par cette nouvelle augmentation, les fabricants de produits à destination des consommateurs de cigarettes électroniques s’installent en France. Aujourd’hui, il existe plus d’une cinquantaine de fabricants différents sur le marché. Un indice positif pour affirmer que celui-ci se porte bien !

Et en 2019 le prix du paquet de cigarettes augmente à nouveau pour encourager encore les Français à trouver des alternatives à leur consommation classique de nicotine.

Les produits autour de la cigarette électronique

Le marché de la cigarette électronique séduit aussi les Français par son côté attractif. En effet, les consommateurs apprécient le fait de pouvoir varier et surtout de personnaliser leur consommation.

Par exemple, il est possible de changer régulièrement les arômes de sa cigarette électronique. De cette façon, vous pouvez changer l’odeur, mais aussi le goût de votre e liquide en fonction de vos envies. Un vrai plus pour ne pas vous lasser de ce produit et avoir la tentation de retourner à la cigarette électronique. Ainsi, il est possible de trouver une multitude d’arômes fruités (pêche, fraise, mangue, ananas). Mais aussi des goûts beaucoup plus gourmands (riz soufflé à la vanille, crumble poire chocolat, petit-beurre, beignet aux pommes). Ainsi, depuis quelques années, le marché se porte bien et il a encore de beaux jours devant lui.