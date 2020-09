C’est aux éditions Gründ, en août 2020, qu’est paru le nouveau cahier d’activités de la collection Temps calme, Coloriages pixels, mystères et points à relier. Un livre souple qui propose aux enfants de se poser un instant et de s’amuser avec différents coloriages, dessins et jeux.

C’est par un coloriage codé que débute la découverte de ce nouveau cahier d’activités créatives. Une grande illustration à mettre en couleur, grâce au code à suivre. Ensuite, dans la même thématique, un navire voguant sur les flots est à colorier. Derrière cette page, un dessin est à réaliser avec des points à relier. Une activité que les enfants adorent particulièrement. Deux autres coloriages et un coloriage pixel sont à suivre, avec des petits carrés à mettre en couleur, selon un code couleur prédéfini.

Différentes thématiques sont à découvrir et à retrouver dans ce cahier d’activités créatives, au fil des pages. Ainsi après les pirates, il y a un monde médiéval fantastique, des animaux mignons, des gourmandises et bien d’autres choses encore. Les activités sont variées, avec des coloriages simples, des coloriages codés, des coloriages pixels, des labyrinthes, des différences, des points à relier et des coloriages mystères. Certaines pages sont agrémentées de fonds colorés offrant une belle dynamique et inspirant les enfants. Toutes les pages sont prédécoupées, permettant aux jeunes créateurs d’afficher leurs plus belles œuvres, ou encore de les offrir. Le cahier est très créatif, offrant divers univers, pour plaire aux plus nombreux, avec différentes activités autour du coloriage. Le graphisme est plaisant, très rond et doux, offrant de belles illustrations à découvrir et à mettre en couleur.

Coloriages pixels, mystères et points à relier est un adorable et plaisant cahier d’activités des éditions Gründ. Un livre souple qui invite à se poser, à laisser libre son imagination et à créer de jolis tableaux à détacher et à afficher, ou à offrir.