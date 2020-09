Horseback 1861, un western des éditions Ankama

Horseback 1861 est une bande dessinée de David Hasteda et Nikho, parue aux éditions Ankama, en septembre 2020. Un western dense, où un ancien chasseur de primes, va devoir faire ses preuves leur d’un convoyage pour le compte du gouvernement.

Décembre 1857, l’hiver balayait la côte Est et à Washington, la Maison Blanche se fondait dans le décor. Un homme arrivait, toujours à l’heure, après vingt ans de service. Une réputation que Randall aimait se forger. Il était accueilli par Hershell. Randall n’a pas attendu pour lui remettre sa démission, en lui serrant la main. Le vieil homme veut se retirer, en rendant son assermentation. Les deux hommes vont boire à une vie plus passive, pour Randall, qui commence à en avoir marre de toutes ces années passées à traquer du gibier pour la cohorte. Il est temps pour lui de passer à autre chose avant de passer l’arme à gauche. Hershell et Randall discutent de l’avenir plus ou moins certain, de l’affaire que souhaite monter Randall, avec quelques gars. Puis, il reçoit sa dernière prime, pour la dernière tête d’affiche qu’il a capturée.

Le scénario est assez dense, offrant un récit bien structuré, avec quelques rebondissements et un long western à découvrir. La lecture est plaisante, avec quelques surprises, des révélations, des rencontres, plus ou moins heureuses et de l’action. Randall dirige maintenant une société de convoyage, avec sa fille et trois autres hommes. Une mission particulière lui est demandée et il ne la refuse pas, mais les choses vont rapidement mal tourner pour son équipe et la cargaison mystérieuse, qui deviennent la cible de ruffians. La bande dessinée est haletante, menant bien son suspense, et offrant un western bien ficelé, qui s’appuie efficacement sur l’histoire, avec le spectre de la guerre civile d’Amérique. Le dessin est singulier, avec un trait épais, des personnages caricaturés, et un choix de couleurs qui apporte une atmosphère particulière.

Horseback 1861 est un western des éditions Ankama, une bande dessinée plutôt agréable à découvrir, avec ce qu’il faut d’ambiance, pour se plonger dans une grande aventure, avec indiens, fusillades, chevauchées, saloons, jolies filles, traîtrise…