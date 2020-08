My Sweetie Box #Août 2020

La fin de l’été arrive et c’est l’heure de vous présenter l’édition Août 2020 de My Sweetie Box ! Ce mois-ci, le thème est “tout baigne”. Découvrez son contenu avec moi et craquez pour la prochaine !

La box Tout Baigne de l’été

Le mois dernier, je vous avais présenté le thème “Solarium” de My Sweetie Box de Juillet. Ce mois-ci, découvrons ensemble les produits et échantillons sur le thème “tout baigne”. Un thème estival qui évoque tout de suite des produits axé mer et piscine. D’ailleurs, le mantra du mois est “Need Vitamin Sea”, autrement dit “j’ai besoin de vitamines marines”. Alors direction la plage et c’est parti !

Savon aux algues Seacret Spa

Le premier produit de My Sweetie Box d’Août que je vous présente est un petit savon aux algues de la marque Seacret Spa. Totalement inconnue au bataillon, je suis toujours ravie de découvrir de nouvelles marques de savons solides. En effet, j’utilise essentiellement cela dans la douche donc ce sont mes petits chouchous.

Ici, nous avons donc un petit savon format pocket, enrichi aux extraits d’algues. D’ailleurs, quand j’ai sorti le savon j’ai d’abord cru qu’il avait mal tourné avant de me rendre compte que c’étaient de petits morceaux d’algues ! À base d’huile de noix de coco et d’aloe vera, ce petit savon promet des vertus hydratantes, apaisantes et nourrissantes !

On peut l’utiliser tous les jours, mais pour moi, vu sa petite taille, ce sera mon savon de voyage ! En tout cas, passé une première odeur qui m’a rappelé l’hôpital, j’ai finalement trouvé l’odeur très douce. Elle évoque les magasins de savons, j’aime beaucoup.

Petit bémol : introuvable sur le site internet de la marque, donc si vous l’appréciez, profitez-en avant de lui dire adieu.

Eau micellaire purifiante Exfoliac

Le second produit de la box est une eau micellaire purifiante de la gamme de soins Exfoliac. Le laboratoire Noreva produit cette gamme depuis longtemps. En fait, j’utilisais les produits contre l’acné de cette gamme quand j’étais adolescente. Je les trouvais très efficaces et j’adorais l’odeur de ces produits, et elle n’a pas changé !

L’eau micellaire purifiante est une eau nettoyante et démaquillante dédiée à tous types de peau. En règle générale, les produits Exfoliac sont plutôt destinés aux peaux à imperfections mais ça va à tout le monde. Personnellement, je verse quelques gouttes sur une lingette lavable et l’applique sur mon visage.

D’abord, j’adore toujours autant l’odeur, sans trop savoir pourquoi d’ailleurs. Et j’aime beaucoup l’effet fraîcheur que cette eau micellaire produit sur la peau. En plus, ce n’est pas du tout collant et ça j’adore. C’est super agréable et ça donne vraiment l’impression que la peau est purifiée.

My Sweetie Box propose un format nomade super pratique pour les vacances puisqu’on peut le glisser partout. Notamment dans la trousse de toilette sans se poser de question pour la sécurité à l’aéroport ! Et c’est parfait pour une pochette mini à emporter pour un court week-end hors de la maison.

Shampoing Ahuhu Keratin Asambeauty

Asambeauty, c’est une gamme de cosmétiques créée à partir de raisin par Mr et Mme Asam dans les années 60. Issues de leurs vignes en Allemagne, les produits sont fabriqués dans la région de Munich dans une entreprise familiale. Et leur nouvelle boutique en ligne va bientôt ouvrir à la France afin de pouvoir profiter des produits hors frontière.

My Sweetie Box propose de découvrir le soin capilaire Ahuhu, en référence à la plante médicinale hawaiienne. Sans silicone, sans parabène et sans huile minérale, ce shampoing se targue de tirer le meilleur de la nature. La liste d’ingrédients reste pour autant démesurément longue… Enrichi en phyto-kératine naturelle et en nutriments naturels (amarante, grenade et huile de noix de macadamia), ce shampoing permet de restructurer et revitaliser les cheveux abîmés.

La texture est crémeuse et mousse assez bien. L’odeur est divine, mais je ne retrouve pas les notes exotiques et citronnées suggérées par la marque. J’y sens de paradisiaques effluves de cacao, un vrai régal ! LE SWEETIE BON PLAN : Recevez 5€ de réduction pour toute première commande en vous inscrivant à la Newsletter ASAMBEAUTY. Masque visage après-soleil M. Asam Asambeauty De la même marque que le shampoing précédent, My Sweetie Box a glissé deux échantillons du masque après-soleil M. Asam. Il s’agit du seul produit que je n’ai pas encore eu l’occasion d’essayer donc je ne peux pas vous le présenter en détail. Cependant, la marque le présente comme délicatement parfumé ! Il s’agit d’une crème masque pour le visage, le cou et le décolleté à appliquer après l’exposition au soleil. Surtout si votre peau est irritée ou tiraillée à cause du soleil. L’eau de coco et l’aloe vera promettent hydratation et détente de la peau. Coussin gonflable My Sweetie Box

Et pour parfaire le tout, My Sweetie Box propose son propre coussin gonflable floqué à son nom. Incontournable des vacances, le coussin gonflable est l’allié à trimballer partout. Petit et fin, il se glissera dans le sac, la valise, le tote-bag… pour vous accompagner en toute circonstance. En bord de piscine ou à la plage, parfait pour bronzer. Dans la voiture et dans l’avion, parfait pour somnoler sans se choper un torticolis. Sous la tente pendant une escapade, impeccable à glisser dans un tee-shirt pour la nuit. Et en plus, en trois souffles c’est gonflé !

Bilan

J’ai beaucoup apprécié cette édition du mois d’Août, qui me correspond mieux en termes de produits. J’ai trouvé qu’ils étaient parfaits pour l’été et les vacances, et j’ai hâte de découvrir ce que My Sweetie Box nous réserve pour le mois de Septembre !

Spécialement pour vous lecteurs et lectrices de France Net Infos, valable jusqu’au 31 Août 2020, le code vous offrant 30% de réduction sur votre commande My Sweetie Box :

SWEET-SUMMER