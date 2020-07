My Sweetie Box #Juillet 2020

Vous aimez les box beauté ? Ce mois-ci, j’ai reçu dans ma boîte aux lettres l’édition Juillet de MySweetieBox, sur le thème « Solarium ». Découvrez le contenu avec moi !

MySweetieBox, c’est quoi ça ?

Vous connaissez le principe des box ? Ces petites boîtes que l’on reçoit généralement mensuellement, sur un thème particulier. On découvre leur contenu lors de la réception et c’est toujours une bonne surprise ! C’est d’ailleurs ça qu’on aime dans les box : l’effet coffret surprise. C’est trop chouette de ne pas savoir ce que l’on va recevoir et le découvrir au fur et à mesure. J’ai découvert MySweetieBox ce mois-ci, et j’ai décidé de vous en parler.

Le concept de MySweetieBox, c’est d’offrir une dose mensuelle de bonne humeur et de cosmétique. L’idée est de proposer une box à petit prix (13€ par mois, ce qui fait d’elle une des moins chères du marché) pour découvrir cinq nouveautés cosmétiques. Celles-ci suivent un thème qui change tous les mois, et le design de la box est en adéquation avec ce thème. On ouvre la box sur une jolie carte présentant les éléments qui composent la boîte, et nous offre le « mood » du mois, une petite phrase pétillante de bonne humeur.

La box Solarium de l’été

Pour ce mois de juillet, le thème de MySweetieBox était « Solarium », où comment profiter de ses vacances sous le soleil. Autant dire que ça tombait à pic pour moi qui pars en week-end prolongé dans le sud. Le look de la box est très estival avec ses soleils rayonnant ! Rien que de la regarder met de bon humeur ! Alors découvrons ensemble le contenu de la box, sous l’égide de son mood du mois « ne laissez plus aucun rayon de soleil vous échapper » !

Huile de douche à l’argan, Vendôme

Le premier produit que je sors de ma box est un flacon d’huile de douche à l’argan de la marque Vendôme. Cette marque est loin de m’être inconnue puisque je l’avais longtemps utilisée avant de passer aux savons solides et elle me plaisait beaucoup. Je trouvais toujours l’odeur très agréable et ça correspondait à la sécheresse de ma peau. En effet, Vendôme est spécialisé dans les peaux sensibles depuis plus de 30 ans. Pour cela, la marque incorpore des ingrédients naturels à ses formules pour en tirer tous leurs bénéfices.

L’huile de douche s’utilise comme un gel douche, mais nourrit plus en profondeur et protège la peau du dessèchement. Encore une fois, ça n’a pas raté, l’odeur est divine. Je ne saurais pas vraiment la décrire mais elle m’évoque un mélange de céréales et de Monoï. Ça doit être le côté « huile » car je ne suis pas sûre que vous sentirez la même chose que moi !

J’avais un peu peur de la pellicule grasse que laissent généralement les huiles. Pourtant, sous la douche, l’huile se transforme en une mousse onctueuse qui se rince parfaitement. On sent tout de suite que la peau est plus souple et c’est vraiment agréable. Et pour le coup, l’odeur nous accompagne pendant quelques heures, et c’est un bonheur.

Crème après-soleil Bergasol

L’été, que l’on s’expose à la plage, à la montagne, ou juste en extérieur, on est quasi constamment dans un bain de soleil. S’il est primordial de bien protéger sa peau pendant l’exposition, il faut aussi en prendre soin après. MySweetieBox nous propose de découvrir une nouveauté Bergasol, marque de produits solaires.

La crème après-solaire Bergasol propose d’hydrater la peau grâce au beurre de karité, tout en prolongeant le bronzage. L’odeur est très agréable et correspond apparemment à la marque de fabrique des produits Bergasol. La texture quand à elle permet une pénétration rapide et n’est pas collante, laissant un léger voile gras sur la peau. La couleur donne plutôt l’impression d’une crème autobronzante, cependant elle ne teinte pas la peau.

Toutefois, je suis un peu déçue par sa composition. Moi qui suis fervente de produits naturels, cette crème après-solaire est notée 8,6/20 sur INCI Beauty. En effet, elle contient des perturbateurs endocriniens et des ingrédients classés comme “pas terribles” par l’application. Ce sont pour la plupart des composés synthétiques, dérivés de plastiques, et/ou règlementés.

Parfum Azur Riviera Berdoues

La maison Berdoues, originaire des alentours de Toulouse, propose des créations parfumées depuis plus de cent ans ! C’est donc forte d’un savoir-faire unique qu’elle propose sa collection Grand Crus, à découvrir dans MySweetieBox.

Chaque Grand Cru exprime une région du monde grâce à des assemblages complexes pour refléter leur identité. Pour leur nouveauté, nous ne sommes qu’à un pschit de la French Riviera. En effet, l’objectif de ces parfums est de nous emmener en voyager juste par nos sens.

J’ai trouvé le flacon vaporisteur très mignon, et adorant les parfums je me suis empressée de le tester. J’ai trouvé l’odeur très agréable, fraîche et aquatique, et j’ai immédiatement pensé qu’il plairait à ma maman. D’après elle, Berdoues propose des parfums aux senteurs délicieusement désuètes qui la ramène aux vacances de son enfance. Et pour Azur Riviera, Jean-Marie Santantoni a allié trois matières premières venues des plus beaux terroirs. En effet, le Fucus de France se mêle au Jasmin d’Egypte, relevé par la Fleur d’Oranger de Tunisie.

Palette d’ombres à paupières Essentiel You Are Cosmetics

You Are Cosmetics, c’est cette marque qui apporte du pep’s dans le monde la beauté. Avec des produits créatifs, colorés et ultra accessibles, elle s’adresse plutôt aux jeunes, mais pas que ! De plus, ls produits sont 100% Cruelty Free (zéro test sur les animaux) et vegan.

Dans MySweetieBox, j’ai donc découvert une palette d’ombres à paupières, plutôt sombres mais irisées, qui me plaît beaucoup. D’abord par sa taille mini, qui est idéale à glisser dans la trousse de toilette. Ensuite, parce que ces couleurs me correspondent, mais elle existe en 3 autres panels. Enfin, parce qu’il ne faut pas en mettre trois tonnes pour avoir une bonne pigmentation.

Carte cadeau 20€ sans minimum d’achat, SPARTOO

Pour terminer, une petite carte cadeaux Spartoo. Vous savez, cette enseigne de chaussures apparue en 2006 sur Internet ? Eh bien MySweetieBox offre 20€ sur la sélection “Opérations spéciales”, quels que soient les articles choisis. Une belle opportunité de s’offrir les sandales parfaites pour cet été.

Mon avis sur MySweetieBox

Les plus

J’adore recevoir des surprises dans ma boîte aux lettres, mais la plupart des box coûtent trop cher ! MySweetieBox est le compromis idéal : petit prix, chouettes surprises ! Découvrir de nouvelles marques chaque mois sur un thème différent est vraiment une bonne idée. En effet, c’est de cette manière que l’on peut tomber sur des merveilles et avoir de véritables coups de coeur. De plus, le design de la box est vraiment sympa et ultra mignonne, j’adore garder les boîtes !!

Je pense que lorsqu’on est fan de cosmétiques, c’est génial de recevoir tous ces produits à petits prix pour nous permettre de découvrir de nouveaux rituels beauté. Ce que j’aime, c’est qu’on peut tout garder pour soi ou en offrir une partie pour en faire profiter les autres. Il y a donc cet aspect convivial très sympathique selon moi.

Les moins

Puisqu’on ne peut pas être parfait, j’ai aussi relevé les quelques défauts. D’abord, j’ai reçu la box dans un carton avec deux des produits dehors car ils étaient trop grands. La taille de la box n’est pas toujours adaptée aux produits. Ce qui est dommage, car ça dénature un peu l’aspect “unboxing” pour découvrir ses surprises.

Ensuite, les produits, contrairement à ce qui est annoncé, ne sont ni des avant-premières ni inédits. La plupart sont commercialisés depuis des années (Berdoues 2019, fard à paupière depuis 2018 minimum, Bergasol 2015 minimum…), ce qui est donc un peu décevant.

En bref

Globalement, MySweetieBox est un bon deal ! Une petite box à petit prix super chouette pour découvrir de nouvelles marques, qui ravira les aficionados des produits de beauté. Un petit bonheur dans la boîte aux lettres qui offrira un grand sourire en bonus.

